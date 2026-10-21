Eva Ferrer no ha entregado pruebas a la Fiscalía al concluir la primera declaración juramentada

Fuentes de la Fiscalía General de la Nación le confirmaron a Caracol Radio que, al finalizar la primera sesión de la diligencia de la declaración juramentada de la española Eva Ferrer, la mujer aún no ha entregado al ente acusador las pruebas de presuntas conductas ilegales que se habrían cometido en el entorno de la entonces primera dama Verónica Alcocer.

Ferrer, quien fue asesora de Alcocer y consejera del gobierno del expresidente Gustavo Petro, dedicó esta primera sesión a relatar lo que aparentemente le habrían contado sobre la ex primera dama.

La audiencia se desarrolla de manera virtual ante la Fiscalía General de la Nación debido a que Ferrer se encuentra en España. Por esa razón, se habían tenido que suspender las anteriores citaciones.

¿Cuáles son las denuncias de Eva Ferrer contra Verónica Alcocer y su entorno?

Meses atrás, revista Semana publicó una serie de grabaciones en las que Eva Ferrer afirmaba que el entorno de la entonces primera dama Verónica Alcocer, quien era su amiga en ese tiempo, funcionaba como una “mafia” porque se cometían hechos de corrupción, testaferrato y manejo irregular de recursos.

Posteriormente, en entrevista con Semana, Ferrer reiteró sus señalamientos y habló de versiones sobre el supuesto uso de aviones oficiales para transportar cocaína y dinero.

Según Ferrer, Alcocer habría transportado drogas en una aeronave oficial durante viajes a Venezuela y regresado a Colombia con 2,5 millones de dólares. Además, mencionó presuntos vínculos de personas del entorno de la ex primera dama con el tráfico de armas.

En respuesta a Ferrer, Alcocer aseguró que solo viajó dos veces a Venezuela durante el mandato del expresidente Gustavo Petro. Dichos viajes, sostuvo, se realizaron para participar en actos protocolarios para los que solamente llevó equipaje de mano.

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