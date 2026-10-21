Jalón de orejas de la Corte Constitucional a Famisanar por demoras en cirugía de un niño de 7 años

EPS Famisanar tendrá nuevos horarios en sus oficinas a partir del 20 de agosto

La Corte Constitucional le llamó la atención a la EPS Famisanar por las barreras administrativas que impidieron realizar una cirugía ordenada a un niño de siete años, diagnosticado con deformidad en cúbito varo tras sufrir una fractura en uno de sus brazos.

La Sala Quinta de Revisión amparó los derechos fundamentales a la salud, la dignidad humana y la seguridad social del menor, luego de establecer que la entidad demoró cerca de siete meses en autorizar las órdenes médicas y no garantizó el suministro del material de osteosíntesis requerido para el procedimiento.

Según el expediente, el médico tratante ordenó el 11 de febrero de 2025 una osteotomía de húmero con fijación interna. Sin embargo, Famisanar solo autorizó las órdenes el 8 de septiembre de ese año y la cirugía no pudo programarse porque la institución encargada de realizarla no contaba con los insumos necesarios.

Durante el trámite se conoció que uno de los proveedores consultados tenía material que no resultaba adecuado para la técnica quirúrgica, mientras que otro aseguró que no había recibido la orden para suministrarlo.

Las EPS no pueden justificar las demoras

Al analizar el caso, la Corte reiteró que las EPS son responsables de garantizar el acceso efectivo, oportuno e integral a los servicios de salud prescritos por los médicos tratantes. Por eso, no pueden suspender tratamientos ni incumplir órdenes médicas por conflictos administrativos o contractuales con sus prestadores y proveedores.

El alto tribunal precisó que, si un proveedor no dispone de los insumos necesarios, la EPS debe gestionar alternativas con otros proveedores o buscar opciones técnicamente equivalentes que cuenten con el aval de los médicos tratantes.

La sentencia también recordó que el derecho fundamental a la salud exige continuidad en los tratamientos y que la atención de niños, niñas y adolescentes tiene protección constitucional prevalente.

En este caso, la Corte estableció que el material de osteosíntesis requerido para la intervención hacía parte de los insumos que Famisanar debía garantizar, por tratarse de un procedimiento financiado con recursos de la Unidad de Pago por Capitación.

Ordenan garantizar el tratamiento integral

Como parte de las órdenes impartidas, la Corte dispuso que Famisanar garantice la prestación de los servicios y tecnologías que le sean prescritos al menor, autorice oportunamente las órdenes médicas, asegure los exámenes diagnósticos pendientes y suministre los materiales necesarios para su tratamiento.

También ordenó a la EPS acudir a otros proveedores cuando los que integran su red no cuenten con los insumos requeridos y garantizar la atención integral relacionada con el diagnóstico de deformidad en cúbito varo.

Aunque durante la revisión del expediente el niño recibió una nueva valoración médica, la Sala consideró que esta circunstancia no solucionaba las fallas que dieron origen a la acción de tutela.

Por último, la Corte compulsó copias de la sentencia y del expediente a la Superintendencia Nacional de Salud para que evalúe estos hechos en el marco del seguimiento a la medida de intervención forzosa administrativa de Famisanar. La entidad también deberá examinar la falta de respuesta de la EPS a un auto de pruebas emitido durante el trámite judicial.