Secretaría del Senado confirma diferencia entre los textos del Presupuesto aprobados en las cámaras

Bogotá. Junio 17 de 2026. En el Capitolio Nacional se desarrollan las últimas sesiones del periodo legislativo del Congreso, con plenarias de Cámara de Representantes y Senado en las que se discuten y votan proyectos antes del cierre de la actual legislatura. (Colprensa - Cristian Bayona). / Cristian Bayona

El secretario general del Senado Diego González se pronunció tras conocerse un error de trámite en el Presupuesto General de 2027 que fue aprobado en la madrugada de este martes 20 de octubre. Confirmó que en la Plenaria del Senado el artículo 65 fue aprobado sin proposiciones, contrario a lo que sucedió a la Cámara de Representantes, donde sí se habría aprobado incorporando una proposición.

De esta manera, se confirmaría que el texto que fue finalmente aprobado en la Cámara no sería el mismo que se aprobó en Senado.

El secretario dejó constancia de que dio instrucciones a la Sección de Relatoría para remitirse al enlace ofecial en el que se encuentran la totalidad de proposiciones aprobadas por la Plenaria, donde “no figura proposición alguna aprobada respecto del artículo 65″.

Según la Secretaría general del Senado, la mesa directiva de la corporación, después de más de 10 horas de debate, otorgó todas las garantías a las bancadas y aseguró que actuó con rigurosidad y transparencia durante todo el debate aprobado en la plenaria del Senado.

¿Qué pasó con el trámite del Presupuesto?

Fuentes del Gobierno Nacional confirmaron a Caracol Radio que se cayó el Presupuesto General de la Nación 2027 por un error de trámite, luego de una denuncia de la senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández. El presupuesto tendrá que salir vía decreto.

Tras una revisión del registro en video de los debates del Presupuesto, la senadora evidenció un error en la aprobación del artículo 65, que dejaría el texto sin ninguna validez jurídica.

Es de recordar que el Senado y la Cámara discutieron el Presupuesto en una carrera contrarreloj para completar la aprobación antes del vencimiento del plazo legal, a las 11:59 de la noche del martes.

Mientras el Senado terminó la sesión con prontitud, la Cámara se extendió hasta las 3:45 de la madrugada del martes. Y para no pasarse los tiempos, el Congreso agilizó el trámite evitando la conciliación, un paso adicional que se requiere cuando Senado y Cámara aprueban textos distintos.

¿Cómo lo intentaron? En lugar de que una de las cámaras acogieran entero el texto aprobado por la otra, la Cámara estudió y aprobó por paquetes los artículos como quedaron en el Senado previamente, con las mismas proposiciones.

Ahora, según la denuncia, en el artículo 65 no fue así, y hubo una proposición que aunque no fue aprobada por el Senado, pues su autor la retiró, sí tuvo el visto bueno de la Cámara.

Con esto, hubo dos versiones distintas del Presupuesto y era necesaria la conciliación. Sin embargo, los tiempos no dieron.

Así pues, fuentes del Gobierno confirmaron la existencia de ese error en el trámite del presupuesto, por lo que también se confirma que este tendrá que salir vía decreto.

¿Qué dicen los ponentes del Presupuesto?

De otro lado, el senador Carlos Meisel, coordinador ponente del Presupuesto General 2027, aseguró que lo ocurrido con el artículo 65 en la Cámara de Representantes “no vicia todo el proceso desde el inicio”. Según el congresista, el texto aprobado en el primer debate en las comisiones económicas sería el emitido vía decreto.

“Lo que aparentemente ocurrió después de la cámara de representantes (de ser cierto), no vicia todo el proceso desde el inicio. Queda para decreto el texto que se aprobó en primer debate en las comisiones económicas”, indicó el congresista.