¿Cuáles son las claves del Presupuesto General de la Nación del 2027?

Bogotá.

Los detalles del Presupuesto General de la Nación para el 2027, que recién fue aprobado por el Congreso, la distribución de esos recursos en distintos sectores, el servicio de la deuda y la inversión fueron los temas del debate en Hora 20. Además, los panelistas le pusieron la lupa a los planes de austeridad del Gobierno para reducir el déficit fiscal.

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Lo que dijeron los panelistas

Jorge Restrepo, economista, director del CERAC y profesor en la Universidad Javeriana, el Presupuesto General de la Nación del 2027 creció un 16 % en comparación al de este año. “Yo me pregunto si esto lo pueden pagar los inversionistas y todos los que pagamos impuestos”, anotó Restrepo.

“Este es un gobierno sincero, reconoce que hay que pagar pensiones y que hay gastos en la fuerza publica, pero no les está diciendo a los contribuyentes y a los inversionistas de dónde va a salir el dinero”, agregó Restrepo.

Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence y exdirector ejecutivo de Fedesarrollo, se refirió a la necesidad de que el Estado se apriete el cinturón. “Hay que tomar medidas en varios frentes para el recorte presupuestal. Hacer recortes en la nómina estatal, en los contratos de prestación de servicios, temas de focalización de subsidios y gasto tributario”, puntualizó Mejía.

Además, dijo que el plan de recortes debe ser suficientemente serio como para tranquilizar a los mercados. “Hay que darles tranquilidad a los acreedores de deuda publica”, agregó.

Óscar Pérez, congresista del Centro Democrático y miembro de la Comisión Tercera de la Cámara, señaló que hay una mejor distribución territorial del presupuesto en comparación al 2026. “El incremento de la inversión a las regiones no fue poco. De 87 billones pasamos a 94.6 billones. La plata salió del servicio de la deuda, esto hizo que las regiones quedaran más complacidas”, dijo Pérez.

También sostuvo que este proyecto se construyó en una situación fiscal adversa. “No es fácil ponderar un presupuesto en una situación financiera tan difícil como la que tenemos. Aun así el Ministerio de Salud aumentó su presupuesto en 5 billones de pesos y el presupuesto de la Policía también tuvo un incremento de 5 billones de pesos”, señaló el congresista.

Norma Hurtado, senadora del Partido de la U, habló sobre los sectores que percibieron un incremento presupuestal. “El presupuesto del sector del trabajo le da una tranquilidad a las personas que han trabajado durante toda su vida, la educación también necesita recursos para la reconstrucción de las instituciones afectadas por el terremoto. El presupuesto destinado para el terremoto es de 6,5 billones”, explicó Hurtado.

Adicionalmente, indicó que el sector público requiere ingresos extras. “Colombia necesita una política para la puesta en marcha del fracking y la exploración, para que los territorios vuelvan a tener los ingresos a los que estaban acostumbrados”, puntualizó.

César Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, sostuvo que “el monto del Presupuesto General de la Nación corresponde a 30 puntos del PIB. Los recaudos tributarios representan solo el 15% del PIB. Se requieren cerca de 90 billones de pesos de financiamiento externo”.

Pabón añadió que aún falta más ambición para hacer los recortes presupuestales que requiere el país. “Indudablemente, hay que hablar de los temas tributarios. Según las cuentas que hemos hecho en Corficolombiana, es necesario abordar el tema tributario, que incluye algunas exenciones”, indicó Pabón.