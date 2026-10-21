Deuda de Nueva EPS con Hospital San Juan de Dios en Caldas asciende a $ 1.300 millones

Pensilvania

Desde el Alto Oriente caldense intentan comunicarse con las directivas de Nueva EPS en la capital del país, pero no obtienen respuesta, solicitan conciliar las glosas pendientes para ponerse al día con los gastos del Hospital San Juan de Dios, ubicado en Pensilvania, Caldas.

“Es supremamente preocupante, el gerente no tiene forma de prestar servicio, ya que ningún banco le presta porque, verdaderamente, la Nueva EPS no propone realizar un abono. No pueden recibir usuarios en dicho municipio, puesto que no tienen con qué atenderlos. Las directivas nacionales hacen caso omiso al gerente Pitre, no entiendo por qué descuidan a los municipios, no les prestan atención”, explica Gabriel Palacio, presidente de la veeduría ciudadana de Nueva EPS en Manizales y Caldas.

En enero, la cartera estaba en 800 millones de pesos, a la fecha, el número subió a $ 1.300 millones. Gabriel Palacio, señala que, posiblemente, los demás centros hospitalario del resto de municipio empezarán a pronunciarse.

Sobreocupación en hospitales en la capital de Caldas

Por otra parte, Palacio denuncia que las áreas de urgencias de los hospitales y clínicas en la ciudad de Manizales tienen una sobreocupación del 150 %, siendo el Santa Sofía, el que más impacto recibe, por ese motivo, solicita a los organismos de control a indagar la situación.

“El doctor Luis Carlos Velandia está nombrado como gerente del Eje Cafetero, hay un silencio administrativo impresionante, lo mismo el doctor Henry Arias, gerente del Eje Cafetero en salud. Y desafortunadamente en Manizales, como lo decía anteriormente, no tenemos gerente, pero hay un director médico, el doctor Felipe Flores, los cuales hacen caso omiso a nuestros llamados, a nuestros requerimientos, a nuestras solicitudes. No estamos recibiendo por parte del dispensario Cafam sí quiero 30 % de medicamentos”.

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Asegura que la sobreocupación es debida a la descompensación de los pacientes que no reciben sus medicinas a tiempo conllevando a mencionada congestión en las urgencias en la capital caldense. “La única IPS que nos suple las necesidades, a pesar de las afugias económicas, es la Viva 1A en Manizales y Villamaría, nunca han cerrado los servicios”.

El próximo 28 de octubre se llevará a cabo una nueva sesión de mesas técnicas entre líderes ciudadanos, entidades territoriales y nacionales para buscar soluciones a la crisis de la salud.