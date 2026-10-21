Sector cultural en Manizales solicita ser incluido en mesas de trabajo de la etapa de reconstrucción

Edificación destruida por el terremoto y actos culturales. Fotos: archivo. Alcaldía de Cali y Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

Manizales

Desde el sector de la cultura en la capital de Caldas, argumentan que su presencia en las mesas de trabajo de la etapa de reconstrucción después del terremoto es fundamental, ya que hay precariedad en la infraestructura cultural y bajo empleo en el sector, por lo que hacen el llamado a ser integrados y en conjunto aportar a la reconstrucción.

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“Es importante en dos sentidos. Por un lado, la necesidad de tener una radiografía de la infraestructura cultural y de los empleos y la situación de los agentes que se dedican a las artes, la cultura y la gestión cultural, hay precariedad. Muchos de los escenarios donde los músicos se presentaban no están abiertos y creo que nos hace falta tener ese contexto y unas medidas puntuales hacia este sector”, explica Ivonne Paola Mendoza Niño, gerente del Banco de la República en Manizales.

Agrega que “me parece fundamental que estemos sentados en las mesas de reconstrucción porque no se trata solo de una reactivación económica, sino de cómo vamos a ser mejores en todo sentido, como región, capacidad de innovación, de creatividad, generar estrategias y puede estar acompañada por el sector cultural y podemos aportar a que esta tragedia se vuelva como una oportunidad para ser mejores”.

Propuestas de estrategias del gremio cultural

Trabajar de la mano en las mesas con las alcaldías y gobernación para evidenciar el doble rol que pueden tener al aportar desde la innovación y creatividad que permita construir el tejido social y planeación urbana. Apoyo desde la institucionalidad pública y privada a los eventos, actividades que se aplazaron y se hacen con mucho esfuerzo por parte de los organizadores y entidades culturales. Construcción de espacios públicos: en el sector de Milán hay un lugar no habitado, el cual se puede destinar a actos artísticos y culturales, conversar con los vecinos para armar, creativamente, las formas de habitar el sitio bajo las condiciones y restricciones necesarias.

Mendoza Niño, cree que hay muchas posibilidades donde el sector cultural y creativo de esta clase de industrias pueden apoyar como es el caso de las librerías, las cuales podrían tener una política de presencia en diciembre en los centros comerciales generando una reactivación económica al sector.

De esa manera, esperan ser convocados a participar de dicha etapa y sugiere políticas que alberguen al gremio de la cultura en esta capital.