Por problemas económicos Hospital San Isidro cierra convenio con usuarios de la Nueva Eps

Manizales

El Hospital General San Isidro de Manizales no ha cerrado sus puertas definitivamente, pero ha enfrentado una grave crisis financiera que lo obligó a suspender los servicios de consulta externa, especializada y prioritaria para los afiliados de Nueva EPS en la ciudad

Esta medida se tomó debido a los reiterados incumplimientos de pago y a una millonaria deuda acumulada por parte de dicha entidad aseguradora, la cual ponía en riesgo la estabilidad operativa, el suministro de insumos y el pago al talento humano de la institución

La suspensión afecta principalmente los servicios programados (consulta externa y citas de especialidad) y prioritarios para los usuarios de Nueva EPS

“No se concibe el Hospital geriátrico San Isidro de Manizales que atiende a la población subsidiada se vio abocado a cerrar servicios por falta de pago de la asegurador y muchos centros hospitalarios en los municipios de Pensilvania, Manzanares, Salamina, ahora con el cambio intempestivo constantemente trimestralmente el interventor es mucho perjuicio que nos están causando porque cada 3 meses está cambiando interventor”, dijo GABRIEL PALACIO- VEEDOR DE LA NUEVA EPS EN MANIZALES

El panorama del Hospital San Isidro forma parte de una crisis generalizada en la salud de Manizales, donde otros centros hospitalarios (como el SES Hospital de Caldas y el Hospital Santa Sofía) también han tenido que restringir o suspender temporalmente sus servicios a la misma EPS por deudas acumuladas