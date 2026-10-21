Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

21 oct 2026 Actualizado 21:40

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Manizales

Ocho deslizamientos bloquean varias carreteras en el Área Metropolitana del Centro - Sur de Caldas

Los casos se presentan en Manizales y Villamaría.

Derrumbe en la vía departamental, sector San Peregrino, en Manizales. Foto: Secretaría de Infraestructura de Caldas.

Derrumbe en la vía departamental, sector San Peregrino, en Manizales. Foto: Secretaría de Infraestructura de Caldas.

Derrumbe en la vía departamental, sector San Peregrino, en Manizales. Foto: Secretaría de Infraestructura de Caldas.

Cristhian Quintero Rodríguez

Manizales
Añadir Caracol Radio en Google

Caldas

Debido a las fuertes lluvias que se registran desde el mediodía del miércoles 21 de octubre en el Área Metropolitana del Centro – Sur de Caldas, se ha presentado varias novedades en materia vial, precisamente, derrumbes que bloquean algunos corredores viales nacionales y departamentales.

Según la información entregada desde la Secretaría de Infraestructura de Caldas, los ocho deslizamientos se han presentado en los siguientes sectores:

  • Cuatro deslizamientos en Autopistas del Café sentido La Estación Uribe – peaje Las Pavas. El personal de la concesión vial se encuentra en las zonas realizando las intervenciones. La carretera está en dicho sentido que conduce de Manizales a Pereira y Medellín.
  • Dos deslizamientos en la vía departamental San Peregrino, se encuentra totalmente cerrada.
  • Dos deslizamientos en la vía La Violeta – Rosario. La carretera departamental está cerrada.

Además, las lluvias han provocado la creciente de la quebrada San Julián, en zona rural de Villamaría (Caldas), exactamente, en la carretera entre El Destierro – Antiguo Rio Claro – El Crucero, sector El Vergel, donde no hay paso vehicular por el aumento del caudal.

Le puede interesar: “No se debería atacar a una ciudad”: Concejal de Manizales por denuncia de habitantes de calle

Entre tanto, la Policía Nacional, informa que debido a los deslizamientos presentados entre las capitales de Caldas y Risaralda, los uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte se encuentran en el sector de La Estampilla (salida de Manizales) regulando el flujo vehicular y orientando a los conductores a tomar la ruta alterna por el sector de La Siria o conocida también como antigua vía a Chinchiná.

Las autoridades solicitan a la comunidad evitar acercarse a los puntos afectados, no intentar cruzar zonas inundadas, ni deslizamientos, a pie o en vehículo y a atender las indicaciones.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado