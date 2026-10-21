Ocho deslizamientos bloquean varias carreteras en el Área Metropolitana del Centro - Sur de Caldas

Caldas

Debido a las fuertes lluvias que se registran desde el mediodía del miércoles 21 de octubre en el Área Metropolitana del Centro – Sur de Caldas, se ha presentado varias novedades en materia vial, precisamente, derrumbes que bloquean algunos corredores viales nacionales y departamentales.

Según la información entregada desde la Secretaría de Infraestructura de Caldas, los ocho deslizamientos se han presentado en los siguientes sectores:

Cuatro deslizamientos en Autopistas del Café sentido La Estación Uribe – peaje Las Pavas. El personal de la concesión vial se encuentra en las zonas realizando las intervenciones. La carretera está en dicho sentido que conduce de Manizales a Pereira y Medellín.

en Autopistas del Café sentido La Estación Uribe – peaje Las Pavas. El personal de la concesión vial se encuentra en las zonas realizando las intervenciones. La carretera está en dicho sentido que conduce de Manizales a Pereira y Medellín. Dos deslizamientos en la vía departamental San Peregrino, se encuentra totalmente cerrada.

en la vía departamental San Peregrino, se encuentra totalmente cerrada. Dos deslizamientos en la vía La Violeta – Rosario. La carretera departamental está cerrada.

Además, las lluvias han provocado la creciente de la quebrada San Julián, en zona rural de Villamaría (Caldas), exactamente, en la carretera entre El Destierro – Antiguo Rio Claro – El Crucero, sector El Vergel, donde no hay paso vehicular por el aumento del caudal.

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Entre tanto, la Policía Nacional, informa que debido a los deslizamientos presentados entre las capitales de Caldas y Risaralda, los uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte se encuentran en el sector de La Estampilla (salida de Manizales) regulando el flujo vehicular y orientando a los conductores a tomar la ruta alterna por el sector de La Siria o conocida también como antigua vía a Chinchiná.

Las autoridades solicitan a la comunidad evitar acercarse a los puntos afectados, no intentar cruzar zonas inundadas, ni deslizamientos, a pie o en vehículo y a atender las indicaciones.