Antioquia presentó a Minsalud una estrategia para reorganizar su red pública hospitalaria

Reunión de la ministra de Salud con el Gobernador de Antioquia. Cortesía: Gobernación de Antioquia.

Medellín

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y la secretaria de Salud e Inclusión Social, Alma Solano Sánchez, se reunieron con la ministra de Salud, Ana María Vesga, y le presentaron el documento que muestra el plan para la reorganización de la red hospitalaria del departamento.

Los hospitales antioqueños, como pasa en gran parte del país, están afectados por las deudas que tienen las EPS con estos centros asistenciales públicos y privados del departamento.

Sugerencias presentadas

Para el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, explicó que hay temas especiales que se trataron con la ministra de Salud, a quien se le presentaron las sugerencias de cómo se puede fortalecer la atención “del binomio madre e hijo, la atención en urgencias y cómo podemos acompañar desde Antioquia el plan de choque que ellos han definido”.

Sobre el documento para reorganizar la red pública hospitalaria, el mandatario seccional aclaró que esta es una situación que siempre ha requerido atención, pero “que no había sido posible atenderla con el anterior gobierno porque tenía además un propósito de hacer política con los equipos básicos de salud, en lugar de tomar las decisiones que se debían tomar de cara a la crisis del sistema”.

Temas priorizados

Para el gobernador, es una prioridad nivelar la UPC o la Unidad de Pago por Capitación, que es el valor fijo que reconoce el Estado colombiano a las EPS por cada persona afiliada.

Agregó que también se debe mejorar la capacidad resolutiva de las unidades hospitalarias en los distintos rincones de Antioquia con adecuada infraestructura y tecnología de punta.

La secretaria de Salud e Inclusión Social de Antioquia, Alma Solano Sánchez, destacó el compromiso que tiene el Gobierno Nacional para que el sistema de salud se fortalezca.

La funcionaria enfatizó los temas abordados en el encuentro: “Hablamos de nuestro programa territorial de organización, la importancia que tiene este para la contratación de las EPS y la necesidad de que se tengan en cuenta las inversiones que se han hecho en el departamento”.

Además de eso, “le contamos la prioridad que tenemos en cuanto al sistema de referencia y contrarreferencia, la congestión que tenemos en los servicios de urgencias, la necesidad de descongestionar el SOAT y priorizar la atención a las maternas y a los niños menores de 1 año”, agregó la secretaria.

En ese sentido, destacó la secretaria de Salud que se solicitó a la ministra, Ana María Vesga, “que por favor se priorice el pago y esperamos que con todas estas iniciativas que llevamos, además de las iniciativas de infraestructura que consideramos prioritarias, se le dé ese espaldarazo a Antioquia que necesita para mejorar su sistema de salud”.

Receptividad positiva

Alma Solano Sánchez también aseguró que la ministra escuchó cada una de las observaciones que se presentaron y acogió las recomendaciones dadas desde el gobierno de Antioquia, con el sistema de referencia, la atención a las embarazadas y la descongestión del SOAT.

Para el gobierno de Antioquia, el sistema financiero de los hospitales está muy debilitado y por ello se espera que en los próximos días se den cambios que permitan mejorar ese panorama.