Gobernación de Antioquia administrará el hospital de Puerto Berrío durante cuatro años

Puerto Berrío- Antioquia

La Gobernación de Antioquia informó que se oficializó la forma del convenio entre los hospitales La María y el de Puerto Berrío para que el primero asuma la administración del segundo desde este martes 20 de octubre y durante cuatro años.

Se espera que con el apoyo de La María se puedan mejorar las condiciones y la calidad del servicio de salud para Puerto Berrío y las demás poblaciones del Magdalena Medio que se benefician de ese hospital.

“Estos 4 años seguramente es un horizonte. Como le dije hoy a los trabajadores, el hospital es de la municipalidad. Nosotros venimos a contribuir, a abonar esfuerzos para que estas condiciones que están plasmadas en este documento lo podamos llevar al ministerio”, señaló Juan Edgar Marín, Gerente del Hospital La María.

Desde este mismo martes se espera priorizar los servicios de urgencias y consulta externa; los demás servicios se van a ir reactivando con el paso de los días. El objetivo es que al mes de noviembre ya se tengan todos los servicios habilitados, recalcó la gobernación.