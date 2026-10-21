Preocupación en Turbo por la muerte de menores en accidentes, tres fallecieron en un solo choque

Turbo- Antioquia

Las autoridades del municipio de Turbo en el Urabá antioqueño han reportado una preocupación por la alta cifra de muertes en accidentes de tránsito, especialmente jóvenes entre los 15 y 24 años. En lo que ha corrido del 2026 se registran 20 decesos en siniestros viales, según el secretario de Movilidad, Adalberto Salazar Torres.

Los más recientes accidentes que cobraron la vida de cuatro jóvenes ocurrieron en la madrugada del lunes 19 de octubre. En uno de ellos murieron dos adolescentes, además de un joven adulto. Este se reportó en el corredor San Jorge.

“Tenemos el rango de edad entre 16, 17 y 18 años. Son los tres. ¿Qué fue la colisión? ¿De qué manera? Fue frontal, fue un choque frontal entre dos motocicletas, donde resultan los 3 jóvenes lesionados y, efectivamente, mueren en el lugar de los hechos”,

En la misma vía y pocas horas después se reportó la muerte de Juan Pablo Ramírez, de 19 años, y quien era un deportista local del corregimiento El Tres.

“Hay una tristeza en la comunidad, todos jóvenes, para un total de cuatro jóvenes que pierden la vida. Y sí quiero hacer un llamado, porque las vías son vías muy rápidas. La vía que corresponde de la ciudad de Medellín hacia la costa ha sido mejorada en muchos aspectos, y específicamente en el sector de Coldesa es una vía muy rápida, tiene dos carriles, y se están presentando en gran mayoría los accidentes de tránsito fatal en las vías nacionales”, recalcó el secretario de Movilidad, Adalberto Salazar Torres.

Recalca que, en el área urbana, incluso han tenido una reducción en accidentes de tránsito. Debido a la situación de accidentalidad, extremarán los controles de movilidad, especialmente para evitar que los menores de edad muy pequeños conduzcan motocicletas.