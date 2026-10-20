Presupuesto General 2027: ¿Qué sectores recibirán más y menos recursos? Análisis

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Con la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2027 por 634,9 billones de pesos en el Congreso de la República, ahora el Ministerio de Hacienda deberá explicarles a los colombianos la distribución de esos recursos.

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En Caracol Radio se analizó lo bueno, lo malo y lo feo del Presupuesto General 2027 y qué sectores recibirían más dinero y a cuáles se les recortarán fondos.

LO BUENO

Sector salud: recibirá 3 billones de pesos más

recibirá 3 billones de pesos más Pensiones: 6.5 billones más

6.5 billones más Energía: 3 billones más (para subsidios de energía en estratos 1, 2 y 3)

3 billones más (para subsidios de energía en estratos 1, 2 y 3) Inversión pública: tendrá 84.8 billones de pesos, 7.9 billones más en lo aprobado en primer debate.

tendrá 84.8 billones de pesos, 7.9 billones más en lo aprobado en primer debate. Respaldo a la fuerza pública y seguridad del país: 82.8 billones de pesos se destinarán a fortalecer capacidades contra el delito.

Desde el MinHacienda señalaron que “el Presupuesto prioriza la atención de obligaciones en salud, pensiones y educación, así como la financiación de subsidios de energía y gas, la formación para el trabajo y los recursos destinados a la seguridad del país”.

LO MALO

Significa un golpe para 14 departamentos que recibirán menor inversión real.

La oposición señala que el Sena perdió 500.000 millones de pesos.

Comparado con el Presupuesto General que presentó el gobierno Petro para 2027, los recursos para el pago de deudas aumentan 46%

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LO FEO

Desfinanciación de la JEP en 181.000 millones de pesos: 11.400 millones de pesos serán trasladados al Ministerio de Defensa. Según el Gobierno, “este ajuste no afectará el funcionamiento de la entidad ni el cumplimiento de sus funciones misionales”.

11.400 millones de pesos serán trasladados al Ministerio de Defensa. Según el Gobierno, “este ajuste no afectará el funcionamiento de la entidad ni el cumplimiento de sus funciones misionales”. Baja el servicio a la deuda en 11 billones de pesos: el pago se aplaza y será con intereses más altos.

¿Qué viene tras la aprobación del Presupuesto General 2027?

Desde Dapper Global, plataforma colombiana de tecnología regulatoria e inteligencia de asuntos públicos, explicaron que el proyecto pasa a sanción presidencial.

Destacan que el Gobierno Nacional anunció un ajuste fiscal estructural, el cual será clave para evaluar el déficit y la deuda pública del país.

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