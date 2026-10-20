Precio y cotización del dólar en Venezuela HOY 20 de octubre de 2026

El dólar estadounidense es uno de los principales referentes económicos en Venezuela. Pese a que, el país mantiene como moneda oficial el bolívar, la divisa extranjera es utilizada de forma habitual, por lo que su comportamiento es monitoreado diariamente por diferentes ciudadanos, inversionistas y empresarios.

El Banco Central de Venezuela (BCV) publicó la cotización oficial del dólar para este martes 20 de octubre de 2026, una tasa que también sirve de referencia para calcular que se liquidan en moneda extranjera.

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Banco Venezuela

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la tasa oficial del dólar para este martes 20 de octubre se ubicará en 881,87 bolívares venezolanos (VES) por cada dólar.

Lo que frente al reporte del 19 de octubre de 2026 permite entender que el bolívar mantiene un movimiento decreciente, en comparación con el dólar estadounidense.

A parte de fijar la tasa oficial del dólar, el banco menciona otras divisas internacionales, las cuales están establecidas de la siguiente manera para este martes:

Euro (EUR): 988,97 bolívares (VES).

bolívares (VES). Yuan chino (CNY): 132,01 bolívares (VES).

bolívares (VES). Lira turca (TRY): 17,79 bolívares (VES).

bolívares (VES). Rublo ruso (RUB): 10,60 bolívares (VES).

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Banco Central de Venezuela

La entidad da a conocer las cotizaciones de compra y venta de la divisa en las principales entidades bancarias del país.

Las tasas reportadas por el BCV son las siguientes:

BBVA Provincial:

Compra: 1004,71 // Venta: 880,68

Banesco:

Compra: 982,99 // Venta: 880,14

N58 Banco Digital:

Compra: 880,18 // Venta: 880,31

Banco Mercantil:

Compra: 896,42 // Venta: 881,26

R4:

Compra: 985,01 // Venta: 993,85

Otras instituciones:

Compra: 912,68 // Venta: 957,34

Estas tasas corresponden a los valores ponderados publicados por el Banco Central de Venezuela. Las cotizaciones pueden presentar variaciones dependiendo de la institución financiera y del tipo de operación que realice.

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Petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados para la producción de combustibles como gasolina, queroseno y diésel.

Para este martes, el barril de Brent abrió con una cotización de 109,89 dólares, lo que representa una alza del 0,15% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que logre un precio máximo de 111,96 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicará en 109,04 dólares.

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Apostilla de La Haya

La Apostilla de La Haya es un certificado que autentica la firma y el origen de un documento público para que tenga validez en los países que hacen parte del Convenio de La Haya de 1961. Este trámite elimina la necesidad de realizar procesos adicionales de legalización consular entre los países que integran el acuerdo.

El trámite tiene diferentes formas de realización:

Sistema SLAE / MPPRE (en Venezuela ):

Sede del MPPRE en Caracas

Oficinas IPOSTEL habilitadas

Oficinas CANTV habilitadas

Algunas alcaldías

Con un costo aproximado entre 5 y 6 dólares estadounidenses o aproximadamente 3.995,96 bolívares, por documento.

Apostilla Electrónica SAREN:

Puede solicitar la apostilla de algún documento a través del portal web del SAREN. Con esta modalidad se pueden apostillar 153 documentos civiles, con un costo de 70 dólares estadounidenses o aproximadamente 61.299,14 bolívares, por documento.

Antecedentes penales:

La solicitud de antecedentes penales y su apostillada es totalmente gratuita.

En consulados de Venezuela en el exterior:

Con un costo de 60 euros o 53.012,70 bolívares, por documento.

Una vez emitida la apostilla, el documento puede ser reconocido en cualquiera de los países que forman parte del Convenio de La Haya, siempre que cumpla con los requisitos establecidos por la nación donde será presentado.

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