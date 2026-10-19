De La Espriella a Benedetti por Pacto de Valledupar: “Cree que porque está callado pasará de agache”

El mandatario Abelardo De La Espriella le advirtió al exministro Armando Benedetti, que deberá responder ante la justicia por el ´Pacto de Valledupar´.

Este ‘Pacto’, lo habrían configurado en 2025, antiguos cabecillas paramilitares en reuniones con el entonces ministro Armando Benedetti y la entonces directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Angie Rodríguez, para declarar en contra del expresidente Álvaro Uribe, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras y el hoy jefe de Estado.

“Él cree que, porque está callado, pasará de agache. Ni perdón ni olvido para ese criminal”: advirtió el alto mandatario.

La advertencia la hizo el presidente, tras las recientes declaraciones que entregaron la exfuncionaria del gobierno Petro, Angie Rodríguez, y el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, en las que coincidieron al señalar que todos se habrían comprometido “a decir una verdad que va a sorprender a Colombia” y que puntualizaría a políticos de renombre de oposición como “cómplices” de varios hechos de violencia en el país.

Frente a esto, el mandatario señaló que “esto es lo menos grave de todas las ilegalidades que ha cometido Benedetti”, y le advirtió que deberá responder por esto y por lo que habría cometido en el país.

¿Qué dijo Juan Carlos Villamizar sobre las reuniones?

El abogado que fungió como asesor de Salvatore Mancuso, habló con la Unidad Investigativa de Caracol Radio sobre las reuniones que han sido llamadas el “Pacto de Valledupar”.

El abogado aseguró, que a pesar de que el entonces ministro Benedetti y la directora del Dapre, Angie Rodríguez, le propusieron al grupo de exparamilitares hablar en contra de los líderes de la oposición, finalmente nunca habrían aceptado la propuesta.