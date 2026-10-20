Naciones Unidas advierte de violencia digital contra niños en medio de conflictos armados

A partir de esos casos la Corte Constitucional dará algunos parámetros que se establecerán con respecto a las plataformas digitales: magistrado José Fernando Reyes. Foto: Getty Images( Thot )

El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó por unanimidad una resolución inédita destinada a limitar la violencia contra los niños mediante el uso de tecnologías digitales en el contexto de los conflictos armados.

El texto insta a las partes implicadas en estos conflictos a no utilizar las redes sociales, plataformas de juegos y servicios de mensajería para el “reclutamiento” de niños. También contiene una serie de recomendaciones dirigidas a los Estados miembros.

En particular, se les pide “integrar en sus sistemas nacionales de protección de la infancia medidas destinadas a reducir el riesgo de que las tecnologías digitales se utilicen para cometer” o “amplificar” actos de violencia contra los niños, así como implementar mecanismos de denuncia y apoyo.

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Asimismo, se pide a estos Estados a invertir “a favor de estructuras de aprendizaje a distancia, alfabetización digital y educación en situaciones de conflicto armado”.

Esta resolución “refuerza nuestra respuesta colectiva ante amenazas que evolucionan tan rápidamente como las tecnologías en las que se sustentan”, celebró la embajadora griega Aglaia Balta, quien preside el Consejo de Seguridad y fue la promotora de este texto.

Aunque la votación fue unánime, Estados Unidos, Rusia, China y Somalia expresaron posteriormente reservas sobre esta resolución.

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En 2025, la ONU registró 38.558 “violaciones graves” como muertes y mutilaciones, reclutamientos, secuestros, abusos sexuales, ataques contra escuelas y hospitales, denegación de acceso humanitario, contra 24.174 niños en los conflictos armados, un nivel sin precedentes.