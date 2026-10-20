Jaime Arizabaleta detalló líneas rojas del Gobierno De la Espriella para negociar sometimientos

Jaime Arizabaleta y Abelardo de la Espriella. Fotos: Getty Images / Caracol Radio / (Photo by: Sebastian Barros/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images)

El representante a la Cámara Jaime Arizabaleta, del Centro Democrático, estuvo en Sin Anestesia de La Luciérnaga hablando, entre otros temas, del Gobierno de Abelardo de la Espriella y su Ley de Sometimiento.

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Criticó la política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro, señalando que favorecía a los criminales.

“A los violentos se les suspendieron órdenes de captura, se les torpedearon las órdenes de extradición, a los narcos en Medellín los subieron a las tarimas. Ser narcotraficante en el gobierno Petro era como un niño en Disney World”, indicó.

Aseguró que en la administración Petro, Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’, estaba “supremamente consentido”. Cabe recordar que el excabecilla de los Comandos de la Frontera fue extraditado hacia Estados Unidos, en donde espera audiencia.

A propósito, detalló que en el actual gobierno hay “reglas elementales” para el sometimiento de criminales:

Jamás negociar con terroristas suspendiendo órdenes de captura.

Torpedear extradiciones.

Despejar zonas del país.

Finalmente, aseguró que cada uno de los procesos de paz con grupos armados y criminales “han minado la confianza” de Colombia. “Es un país humillado por la delincuencia”.

Vea la entrevista completa con Jaime Arizabaleta aquí: