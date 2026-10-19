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Los escándalos de corrupción del petrismo sí ameritaban incendiar las calles: Jaime Arizabaleta

En ‘Sin Anestesia’ de La Luciérnaga, el congresista del Centro Democrático, Jaime Arizabaleta, afirmó que el gobierno de Gustavo Petro “es el más corrupto”. de la historia de Colombia, argumentando que es la primera vez que la corrupción alcanza “al núcleo tan cercano del presidente de la República”.

Según aseguró Arizabaleta, la oposición no optó por las vías violentas en su momento. “No lo hicimos no porque no tuviéramos gente, porque también somos millones. Lo hicimos porque somos respetuosos del orden y de la constitucionalidad”, señaló.

El representante acusó al gobierno Petro de estar “provocando a los jóvenes a que salgan a las calles a ponerlos de carne de cañón mientras los jerarcas del petrismo están cómodos”.

“A Petro no le interesa construir”

En la misma línea, Arizabaleta criticó la actitud de Petro durante la reciente manifestación en contra del Gobierno de Abelardo de la Espriella, señalando que “salió, caminó cinco minutos y se subió a sus cientos de camionetas”. Además de la polémica con la senadora Jennifer Pedraza sobre la presencia de francotiradores en la azotea, autorizados a petición del propio Petro para su seguridad.

“A Petro no le interesa construir. Mire cuando citaba las movilizaciones y ponía las imágenes, decía: “Este es el primer paso y el segundo no sé qué y el tercero la huelga general”. O sea, ¿por qué quiere hacer una huelga general en un país que acaba de salir del terremoto?“, añadió.

La ‘Ley Anticapuchos’

En este contexto, el congresista anunció que el próximo miércoles se llevará a cabo el primer debate de la ‘Ley Anticapuchos’. Según dijo, es una iniciativa que busca “salvaguardar dos temas: primero, la seguridad ciudadana y, segundo, para proteger la protesta pacífica”.

Comentó que los congresistas del Pacto Histórico deberían ser los principales defensores de esta ley, ya que denuncian la presencia de personas ajenas en sus movilizaciones: “De lado y lado, los de derecha dicen que las marchas son infiltradas por la izquierda y la izquierda dice que son infiltrados de derecha”. “Entonces hagamos una cosa: castiguemos a los infiltrados”, agregó.

Tal como explicó el representante Arizabaleta, para que se configure el delito bajo esta ley, deben concurrir tres elementos específicos. “Primer tema: que esté con el rostro cubierto y haya, digamos, un ocultamiento de identidad”, que esto ocurra “en medio de una manifestación” y, finalmente, “que se cometa el acto vandálico”. Si falta alguno de estos tres requisitos, no se considerará delito.

Reviva el episodio de Jaime Arizabaleta en ‘Sin Anestesia’

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