“Pelear entre nosotros es torpe”: Arizabaleta sobre relación Centro Democrático-Salvación Nacional

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En Sin Anestesia del programa La Luciérnaga, estuvo el congresista del Centro Democrático, Jaime Arizabaleta, quien se refirió a las recientes tensiones que ha vivido su partido con el de Salvación Nacional.

El congresista enfatizó que la derecha colombiana y la centro derecha deben unirse “ante un rival político tan tóxico como Petro”. En ese orden de ideas, resaltó que el activismo no debería ser selectivo.

“Yo siempre he querido ser un factor de unión; el activismo no es aquí, caben los abelardistas o uribistas”. Afirmó.

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Arizabaleta se refirió al exmandatario Gustavo Petro y afirmó que su zona de confort son las calles y sacar a las personas a las calles, no gobernar: “Para exponer a los jóvenes, ahí está de primeras”.

El congresista enfatizó en que siempre ha sido un factor de unión y expresó su admiración por el presidente Abelardo de la Espriella y el exmandatario Uribe: “Voces como la mía, de unión, hoy el partido está escuchando”.

Además, enfatizó en el aprecio que tiene por Gómez Martínez, pero difirió en que el Centro Democrático y Álvaro Uribe sean socialistas: “Me parece que quienes ahonden en las diferencias son torpes”.

“Pienso que las voces que quieren poner a pelear a Abelardo con Uribe, pues, me parece que son voces equivocadas porque no les está, no les está interesando el país. Hoy, lo que más nos tiene que importar, tanto a la hinchada de Abelardo como a la hinchada del presidente Uribe, es unirnos todos para ver cómo sacamos a este país adelante, y para ver cómo vamos a enfrentar esta oposición tan tóxica”, afirmó el congresista.

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