Los que deberían apoyar la ley anticapuchos deberían ser los del Pacto Histórico: Jaime Arizabaleta

En la sección Sin Anestesia de La Luciérnaga estuvo Jaime Arizabaleta, congresista del Centro Democrático, quien habló de diferentes temas como Ley Anticapuchos y su relación con el gobierno.

¿De qué trata la Ley Anticapuchos?

La Ley Anticapuchos es una iniciativa legislativa radicada en el Congreso de Colombia el 1 de septiembre de 2026 por congresistas como Jaime Ignacio Arizabaleta Fajardo y Julio César Triana Quintero, que se encuentra actualmente en trámite en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

En Sin Anestesia de La Luciérnaga el congresista Arizabaleta indicó que este miércoles 21 de octubre se hará el primer debate de la Ley Anticapuchos que será una ley muy importante para el país

“Es una ley que necesita este país para salvaguardar dos temas: primero la seguridad ciudadana, y segundo, para proteger la protesta pacífica”, aseguró que quienes deberían apoyar más este proyecto serían los del Pacto Histórico: “Ellos no hacen sino decir que en sus marchas siempre se les infiltran unos personajes”.

Agregó que es consiente que no lo van a apoyar porque sería darle una victoria a los de derecha.

Puntualizó que: “nuestra ley no castiga la capucha per se, es decir usted puede ir y encapucharse, pero yo tengo que entender que estoy y vivo en un Estado Derecho y ese Estado de derecho ha tenido pronunciamientos de la Corte Constitucional que validan que haya capuchos”.

¿Qué debe pasar para que se concrete la ley?

Que esté con el rostro cubierto y haya un ocultamiento de identidad, no necesariamente con una capucha, sino con un disfraz, con una máscara, con tapabocas. Que además de eso, esté en medio de una manifestación. Que se comenta el acto vandálico.

Si alguno de esos tres elementos no está, entonces no habría delito.

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