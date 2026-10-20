Investigan asesinato del propietario de Pollo Broaster en Dosquebradas: esto es lo que se sabe

Pereira

Nuevos detalles comienzan a conocerse sobre el asesinato de Danilo Alberto Urrego García, de 34 años, empresario y propietario de Pollo Broaster, que fue encontrado sin vida en una bodega ubicada sobre la variante La Romelia–El Pollo, en Dosquebradas.

Las primeras versiones apuntan a que varias personas habrían ingresado al establecimiento y sometido a los trabajadores antes de cometer el crimen.

Según la información preliminar y que está siendo investigada por la Policía, tres hombres habrían llegado a las instalaciones de la empresa, donde presuntamente intimidaron y amordazaron a varios empleados.

Posteriormente, los agresores habrían separado al empresario de los demás trabajadores y lo trasladaron hasta una oficina, lugar donde, al parecer, fue atacado con un arma cortopunzante.

Cuando los uniformados llegaron al establecimiento, encontraron al empresario tendido boca arriba sobre el suelo y sin signos vitales.

Una de las hipótesis que manejan los investigadores es que uno de los presuntos responsables podría haber sido colaborador de la empresa, circunstancia que, de confirmarse, permitiría establecer si los atacantes conocían previamente las instalaciones y los movimientos del establecimiento.

Otra versión indicaría que los responsables habrían sustraído elementos de la bodega, sin embargo, las autoridades aún no han determinado si se trató de un robo o si existieron otras motivaciones.

El homicidio de Danilo Alberto Urrego García deja varios interrogantes, especialmente sobre la forma en que los agresores habrían accedido a las instalaciones, el sometimiento de los empleados y las razones por las que el propietario de la empresa fue atacado.

Se espera que las autoridades entreguen información oficial que permita esclarecer este crimen ocurrido en una zona empresarial de Dosquebradas.