Presunta corrupción: Fiscalía investiga a cinco exgobernadores de San Andrés

Justicia

En el marco de las denuncias que hizo el presidente Abelardo de la Espriella sobre presuntos hechos de corrupción en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la Fiscalía General de la Nación reveló que tiene 33 noticias criminales por presuntos hechos de corrupción además de investigaciones contra cinco exgobernadores de ese departamento desde 2020.

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Las investigaciones contra los exmandatarios, por su condición de aforados, se adelantan ante la Unidad de Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia.

No obstante, el delegado contra la Criminalidad Organizada de la Fiscalía, Raúl González Flechas, informó que la Dirección Especializada contra la Corrupción adelanta 33 noticias criminales activas relacionadas con distintas dinámicas de corrupción en la isla.

Un Grupo de Tareas Especiales también se encarga de las actividades de policía judicial para recopilar elementos materiales probatorios, de manera complementaria a las investigaciones que adelanta la Seccional de San Andrés.

“La delegada ante la Corte Suprema de Justicia ha llevado o ha adelantado las investigaciones en contra de los aforados, los últimos cinco gobernadores de la isla, y frente a la Dirección Especializada contra la Corrupción se tienen 33 noticias criminales activas en torno a distintas dinámicas de corrupción en la isla, que tienen en este momento un grupo especial adelantándolas, adicional a las investigaciones que tiene la misma Seccional de Fiscalías en San Andrés”, dijo González Flechas.

Captura del exgobernador y sus dos procesos

En la tarde de este lunes, la Fiscalía capturó al exgobernador del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Everth Julio Hawkins Sjorgreen, por su presunta participación en hechos de extorsión y secuestro que se habrían presentado contra contratistas de la isla.

El delegado contra la Criminalidad Organizada de la Fiscalía aseguró que, según la investigación, el exgobernador se habría aliado con el grupo delincuencial ‘Las Salsas Mexicanas’ para amenazar a dos contratistas y exigirles 3.000 millones de pesos.

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El exmandatario fue capturado en Barranquilla (Atlántico) por unidades de la Policía Nacional, en cumplimiento de una orden de captura expedida por un juez de control de garantías.

“De acuerdo con los elementos materiales probatorios y la evidencia física recopilados, Hawkins Sjorgreen habría contactado a integrantes del grupo delincuencial conocido como ‘Las Salsas Mexicanas’ para intimidar a las víctimas y obtener dinero a cambio de permitirles continuar con sus actividades comerciales y no atentar contra su integridad ni la de sus familiares”, detalló González Flechas.

La Fiscalía ha identificado a dos contratistas de la Gobernación a quienes, al parecer, les exigieron el pago de 3.000 millones de pesos.

“En uno de los casos, la presión, al parecer, incluyó la retención de una familiar con el propósito de presionar el pago”, explicó el delegado contra la Criminalidad Organizada.

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Una fiscal del Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentará al capturado ante un juez de control de garantías y le imputará los delitos de extorsión agravada y secuestro extorsivo.

Su otro proceso: Aremca

La Fiscalía radicó la semana pasada el escrito de acusación contra Hawkins por su presunta participación en el escándalo de corrupción relacionado con los recursos de las regalías.

Según la investigación, el exgobernador, al parecer, estaría involucrado en el presunto saqueo de los recursos de las regalías a través de la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca).

Esto ocurre luego de que el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, denunciara presuntos hechos de corrupción en los que estaría involucrada la representante a la Cámara por el Partido Liberal Elizabeth Jay-Pang, a quien cuestionó por las aparentes irregularidades en el funcionamiento del hospital de San Andrés.

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Precisamente, la secretaria de Transparencia de la Presidencia, la exmagistrada Cristina Lombana, le pidió a la Fiscalía conformar un grupo que garantice el avance de las investigaciones por presunta corrupción en la isla. La solicitud también fue enviada a la Contraloría y a la Procuraduría General de la Nación.