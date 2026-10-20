Concurso Procuraduría General: ¿Cuándo publican la lista oficial de admitidos? Cronograma

Las personas que se inscribieron en el concurso de méritos de la Procuraduría General de la Nación deben estar atentos a las fechas de publicación de resultados, presentación de reclamaciones y recursos de apelación. Este proceso tiene varias fechas que son importantes para validar quiénes serán las personas admitidas en el concurso.

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Es por esta razón que, la Procuraduría ya publicó el cronograma con las debidas fechas para estar pendientes de la lista de admitidos y no admitidos. Le contamos cuál es el cronograma.

Cronograma:

La Procuraduría General de la Nación ya estableció las siguientes fechas para el desarrollo de esta etapa del concurso y publicación de resultados:

30 de octubre de 2026: publicación de la lista de admitidos y no admitidos.

publicación de la lista de admitidos y no admitidos. 3 y 4 de noviembre de 2026: plazo para presentar reclamaciones contra la lista de admitidos y no admitidos.

plazo para presentar reclamaciones contra la lista de admitidos y no admitidos. 11 de noviembre de 2026: decisión de las reclamaciones.

decisión de las reclamaciones. 12 y 13 de noviembre de 2026: publicación de las decisiones sobre las reclamaciones.

publicación de las decisiones sobre las reclamaciones. 17 de noviembre de 2026: término para interponer recurso de apelación.

término para interponer recurso de apelación. 27 de noviembre de 2026: decisión de los recursos de apelación.

decisión de los recursos de apelación. 30 de noviembre de 2026: publicación de las decisiones de los recursos de apelación.

publicación de las decisiones de los recursos de apelación. 30 de noviembre de 2026: publicación de la lista definitiva de admitidos.

Estas fechas son especialmente importantes para los aspirantes que resulten no admitidos, quienes deberán ejercer oportunamente los mecanismos de reclamación previstos en las reglas del concurso.

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¿Dónde consultar los resultados y presentar reclamaciones?

La Procuraduría General de la Nación indicó que, tanto la consulta de los resultados como la presentación de reclamaciones, deberán efectuarse únicamente a través de la plataforma oficial del concurso: https://meritoconstruyendoexcelencia.com.co/

Los aspirantes deberán realizar estos trámites dentro de los términos previstos en el cronograma y conforme a las condiciones establecidas en la convocatoria.

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Recomendaciones al momento de revisar el resultado:

Al publicarse la lista de admitidos y no admitidos, cada aspirante debe revisar su estado y las razones informadas por la entidad operadora del concurso.

Si el resultado es no admitido, es importante verificar por cuál requisito no fue acreditado, qué documento fue analizado y si existe fundamento para presentar reclamación dentro del plazo previsto.

Recomendaciones para los aspirantes

Consulte periódicamente la plataforma oficial del concurso.

Revise las fechas y los procedimientos antes de presentar reclamaciones.

Conserve los comprobantes de los trámites realizados.

Verifique las decisiones relacionadas con su resultado.

No entregue dinero a intermediarios que prometan asegurar una admisión o un nombramiento.

No comparta contraseñas ni información personal con terceros.

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