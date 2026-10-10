¿Se debe inscribir en SIMO para aplicar al concurso docente 2026? Prepárese para participar

El concurso docente 2026, también llamado concurso de méritos para ingreso al servicio educativo estatal, es un proceso de selección masiva organizado y monitoreado por la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), en el que se busca, mediante diversas pruebas y filtros de aprobación, la posibilidad de que ciudadanos con diferentes enfoques profesionales accedan a ser un docente del Estado.

Al ser un concurso de méritos orientado a participar por cupos laborales dentro de entidades públicas, pueden aspirar tanto personas licenciadas como no licenciadas, teniendo en cuenta la especialidad profesional del aspirante al cargo.

Para poder acceder a esta gran convocatoria, se deben realizar ciertos pasos, al igual que tener presente las etapas que se destinan para el desarrollo del proceso de selección.

¿Es necesario inscribirse en la plataforma SIMO para el concurso docente 2026?

Como primer requisito, cada persona interesada en este proceso de selección laboral debe registrarse en el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO).

En esta plataforma se podrá consultar las ofertas de empleo en el sector público, así como inscribirse a los concursos donde también se realizará la verificación de la documentación pertinente, la cual acredite la formación y experiencia profesional.

Mientras se realiza la apertura de los concursos de méritos, se podrá consultar periódicamente la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC), esto para informar sobre requisitos, salarios, perfil y demás datos que se publican de forma preliminar, todo esto por la plataforma SIMO.

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¿Qué debe tener en cuenta en el proceso del concurso docente 2026?

En el momento de concretar un cupo en algún cargo, se debe efectuar el pago de un PIN o pago por derechos de participación.

Cada persona aplicará a una vacante de forma que el empleo escogido será el único por el que se participará de la convocatoria, así se efectúen varios pagos de inscripción.

Adicionalmente, dentro del concurso docente se tienen distintas etapas en las que se desarrollará el proceso.

Etapas del concurso docente 2026

Según la página oficial del Ministerio de Educación, estas son las etapas:

Convocatoria

Inscripción y publicación de admitidos a las pruebas

Aplicación de pruebas de aptitudes, competencias básicas y psicotécnicas

Publicación de resultados de las pruebas de aptitudes, competencias básicas y psicotécnicas

Recepción de documentos, verificación de requisitos y citación a entrevista

Valoración de antecedentes y entrevista

Publicación de resultados de la valoración de antecedentes y entrevista

Conformación y publicación de lista de elegibles

Nombramiento en período de prueba

Período de prueba.

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