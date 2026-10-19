Bomberos de Villa del Rosario esperan recursos para construir una nueva estación. / Foto: Jenny Márquez.

Villa del Rosario

La estación del cuerpo de Bomberos de Villa del Rosario, en Norte de Santander, continúa a la espera de una solución definitiva para la cubierta de la sede donde actualmente están operando.

De acuerdo con el subteniente Ronny Mojica, Jefe de Operaciones, desde hace varios años la cubierta se encuentra deteriorada y varias de las laminas fueron retiradas para evitar un accidente, por los fuertes vientos que en varias ocasiones se han presentado en el municipio.

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Sin embargo, resaltó que en la actualidad se viene trabajando para entregarle al municipio una sede nueva para el cuerpo de Bomberos.

“En estos momentos se ha venido trabajando desde que la nueva administración se posesionó en un proyecto para la construcción de una estación completa. Entonces, por eso no se le ha reparado ni reconstruido, sino que estamos a la espera de que se haga realidad este proyecto”, señaló Mojica.

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¿Por qué está deteriorada la cubierta de la estación de Bomberos de Villa del Rosario?

El jefe de operaciones recordó a Caracol Radio que donde opera actualmente el cuerpo de bomberos voluntarios no es una sede propia construida para este fin.

“Realmente eso nunca fue una estación, sino que era un coliseo que estaba abandonado y nosotros lo tomamos en comodato y lo acondicionamos para funcionar como estación de bomberos”.

Además fue enfático en indicar que las oficinas interiores cuentan con sus techos, razón por la cual la falta de cubierta no afecta el área administrativa y la operación.

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Nueva estación de Bomberos: ¿Qué falta para iniciar las obras?

Ahora, los esfuerzos están en poder llevar a cabo la construcción de una nueva sede de Bomberos para el municipio histórico. Sin embargo, en la actualidad se está a la espera de la asignación de los recursos económicos y el avance del proceso de contratación.

“En estos momentos el proyecto ya tiene un diseño, ya está aprobado por la Dirección Nacional de Bomberos; estamos a la espera de que se asignen los recursos y se abra la licitación para que ese proyecto se haga realidad”, indicó Mojica.

Es importante resaltar que, a pesar de los avances que se ha tenido, de acuerdo con el testimonio de Mojica, aún no se conoce la fecha en la que Villa del Rosario pueda contar con una nueva estación de Bomberos.