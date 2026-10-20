Autoridades endurecen medidas de seguridad para el partido Cúcuta vs Nacional

Las autoridades madrugaron a “blindar” el coloso de Lleras para el encuentro entre el Cúcuta Deportivo y el Atlético Nacional que trae como carta de presentación a un hijo de esta tierra, James Rodríguez.

Los ojos están puestos en las barras del equipo visitante y grupos de aficionados que se desplacen en apoyo a quien enfrentará al equipo de casa.

También se extremaron los controles para restringir el ingreso al estadio y el tránsito o permanencia de personas con prendas del equipo verde de la montaña.

La Policía Metropolitana ha fijado controles para verificar el cumplimento de la restricción en los accesos a la ciudad y en la Terminal de Transporte.

Las empresas de transporte especial han sido conminadas a abstenerse de despachar caravanas organizadas para llegar a Cúcuta.

Finalmente quedan prohibidas las aglomeraciones para caravanas, “banderazos” durante el tiempo que establece la medida.

Más de ochocientos hombres de la Policía Nacional a través de varias especialidades están comprometidas en la vigilancia antes, durante y al final del encuentro en la ciudad de Cúcuta.