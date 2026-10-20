Ataque con enjambre de drones a la estación de policía de El Carmen

Norte de Santander

Hacía la medianoche fue atacada la estación de policía del municipio de El Carmen en la región del Catatumbo por guerrilleros del ELN.

Los subversivos utilizaron dos enjambre de drones para hostigar a la fuerza pública que salió ilesa de las acciones con aeronaves no tripuladas.

Los policías respondieron al ataque en medio de la tensión que generó el hecho violento que se presentó durante treinta minutos. Por ahora solo se presentan daños en la infraestructura policial.

Este es el segundo ataque que se presenta contra el comando de la policía del municipio de El Carmen, en medio de la tensión que se vive en la zona norte del departamento por los reiterados ataques a la policía nacional.

En la zona delinque esa guerrilla, a través del frente Camilo Torres.