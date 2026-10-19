Colombianos brillaron en fútbol local e internacional ¿Quién fue la gran figura del fin de semana?

Durante la última semana en el fútbol internacional, jugadores colombianos destacaron con sus equipos alrededor del mundo. Jugadores como Luis Díaz, Camilo Durán y Daniel Ruiz aparecen en la lista de los mejores colombianos de la semana tanto en el exterior como en la Liga Colombiana según la plataforma Sofascore.

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¿Quiénes fueron los colombianos más destacados?

Luis Díaz (Bayern Múnich) - 10.0: El extremo colombiano registró la mejor actuación de esta temporada con el club Bávaro anotando un Hat-trick y dando una asistencia en la victoria frente al RB Leipzig Daniel Ruiz (Millonarios) - 9.4: Ruiz registró un gol y una asistencia en la victoria 4-1 frente a Jaguares de Córdoba en la fecha 15 de la Liga Colombiana. Leonardo Castro (Millonarios) - 9.3: El delantero embajador registró un gol y dos asistencias en la victoria frente a Jaguares. Jorge Carrascal (Flamengo) - 8.7: El cartagenero viene siendo figura con el conjunto brasileño. En la victoria contra Bahia 3-0, el colombiano registró 82% de efectividad en pases en el campo rival y dos ocasiones claras de gol. Edwin Cardona (Atl. Nacional) - 8.7: El volante verdolaga registró un gol y una asistencia en la victoria 4-1 sobre el Boyacá Chicó. Andrés Sarmiento (Atl. Nacional) - 8.7: El atacante ingresó desde la banca en el minuto 65´ y anotó un doblete sobre el Boyacá Chicó. Oswaldo Blanco (Universitario) - 8.5: El atacante de 35 años anotó un gol en la victoria de Universitario 2-1 sobre San Antonio Aldair Quintana (Independiente del Valle) - 8.4: El arquero colombiano fue figura en la derrota del conjunto ecuatoriano 1-0. Quintana registró 4 atajadas dentro del área. Camilo Durán (Celtic) - 8.4: El delantero viene de anotar en Champions League. Ahora, vuelve a ser figura tras registrar 1 gol y dos asistencias en la victoria del Celtic 7-1 frente al Hearts. Camilo Mena (MKS Korona Kielce) - 8.2: El mediocampista de 24 años anotó el único tanto del equipo en la derrota 6-1 frente a GKS Katowise