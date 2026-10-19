Fundación en el Quindío lanzó llamado de SOS tras las afectaciones por el terremoto

Armenia

Tras dos meses del terremoto que impactó la infraestructura del departamento una de las afectadas fue la fundación Manos Unidas de Dios ubicada en la vereda Pantanillo en la vía Armenia- Montenegro por lo que solicitan recursos para lograr reconstruir y continuar con la atención correspondiente.

El director de la fundación, Gustavo Adolfo Gutiérrez manifestó que cuentan con un hogar para 48 adultos mayores y con un proyecto para la formación de jóvenes en enfermería y geriatría.

Evidenció que el terremoto dejó graves afectaciones en la infraestructura como son techos y paredes colapsados, daños en instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, las habitaciones que tuvieron que ser reorganizadas y espacios de formación que ya no pueden utilizarse con normalidad.

“La Fundación Manos Unidas de Dios cuenta con un hogar para adultos mayores. Son 48 adultos mayores, pero también cuenta con un proyecto donde le damos la oportunidad a jóvenes que vienen de diferentes partes del país y ellos se internan a estudiar enfermería y geriatría. Ellos aquí tienen la vivienda, la alimentación y la formación académica. Y el terremoto afectó la mayor parte de las edificaciones de la institución”, resaltó.

Agregó: “estoy seguro, que la reconstrucción es uno de los momentos más complejos, porque es lo más costoso. Y ya vamos a 2 meses y el tema muy quieto. Al principio muchas instituciones, empresas, muy pendientes de mirar cómo nos iban a colaborar, pero la cosa hasta el momento va muy quieta, muy lenta”.

Reconoció que las primeras semanas de la emergencia la solidaridad fue alta puesto que llegaron ayudas como medicamentos, alimentos y pañales, pero actualmente han sido olvidados por lo que apuntan a la reconstrucción.

Fue claro que el proceso es costoso por lo que se requieren cerca de 400 millones de pesos solo en una primera unidad que fue altamente afectada.

“Imagínese que para levantar esa primera unidad de los adultos mayores, estamos hablando aproximadamente de unos 400 millones, porque es una unidad siempre grande y hay que edificarla desde cero. Y solamente estamos hablando, por ejemplo, esa primera unidad, porque tenemos dos partes más afectadas, los techos colapsaron con lo del terremoto. Siempre reconstruir sería muy costoso”, advirtió.

Envío un llamado al apoyo como materiales para la construcción que permita intervenir el lugar y también recursos económicos para lograr pagar la mano de obra.

Destacó que si cuentan oportunamente con los recursos necesarios estiman que la unidad para adultos mayores que debe ser reconstruida desde cero podría levantarse utilizando una estructura liviana en aproximadamente tres meses.