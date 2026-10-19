Este martes 20 de octubre cierre total vía La Línea entre Quindío y Tolima por carrera ciclística

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Armenia

Este martes 20 de octubre de 2026 se presentarán cierres viales temporales con motivo de una actividad ciclística.

La Policía Quindío a través de la seccional de tránsito y transporte Quindío, informa a todos los actores viales que con motivo a la cuarta etapa del clásico de ciclismo 2026, el día de mañana martes 20 de octubre se realizarán cierres viales temporales para garantizar la seguridad de los ciclistas, acompañantes y demás usuarios de la vía.

Los cierres viales programados son Alto de la Línea, Calarcá y el corregimiento de Barcelona, desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde.

El corredor de cierre de vía es Ibagué, Cajamarca en el Tolima, Calarcá, La Bella, La Ye, el corregimiento de Barcelona, Río Verde, Barragán en Quindío y Caicedonia y Sevilla en el Valle del Cauca.

El Capitán Mauricio Téllez, Jefe Seccional de Tránsito y Transporte del Quindío (E) y las rutas alternas “Las rutas alternas son Bogotá, Honda, Mariquita, Fresno, Alto de Letras, Manizales, Pereira, Cartago, Zarzal y Cali.

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En el caso de la vía hacía el Valle del Cauca, la carretera principal desde La Tebaida por el puente el Alambrado y hacia La Paila estará habilitado sin problema en ambos sentidos.

Para el tránsito desde y hacia los municipios de la cordillera del Quindío como Córdoba, Buenavista, Pijao y Génova, deben programar con tiempo sus recorridos, salir más temprano o esperar hasta después de mediodía para poder desplazarse.

Desde la Policía de Tránsito invitan a conductores y demás actores viales a programar sus desplazamientos con anticipación, atender las indicaciones de las autoridades y utilizar las rutas alternas habilitadas.