640 viviendas serán intervenidas en Armenia tras las afectaciones que dejó el terremoto

Armenia

En el concejo municipal se llevó a cabo un debate sobre el plan de acción y la hoja de ruta para la reconstrucción de la ciudad, en sus líneas técnica, social y económica, tras el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto.

Precisamente el gerente de la Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia, Fomvivienda, Harrison Santamaría informó que actualmente están realizando el trámite administrativo de incorporación de los 32 mil millones de pesos para el programa de mejoramiento especial y por eso están validando el registro único de damnificados y el registro de evaluación de daños que es elaborado por la secretaría de Infraestructura con el objetivo de evidenciar las familias objeto de intervención.

“Desde Fonvivienda estamos en este momento haciendo el trámite administrativo de incorporación de los 32.000 millones de pesos que el señor alcalde a través de la Secretaría de Hacienda hace traslado para el programa de mejoramiento especial. En este momento estamos haciendo todos los trámites administrativos, validando las bases de datos que están a disposición. En este momento se está validando el Registro Único de Damnificados y adicionalmente el Registro de Evaluación de Daños que es elaborado por la Secretaría de Infraestructura que nos permite evidenciar en un primer acercamiento cuáles son las familias objeto de intervención”, explicó.

Aseguró que actualmente están calculando que intervendrán 640 viviendas en una primera fase que se encuentran susceptibles de reparación teniendo en cuenta uno de los requisitos fundamentales como es que la vivienda no puede estar ubicada en zona de alto riesgo ni en zona de protección ambiental.

“En ese sentido actualmente de acuerdo a la dispersión del recurso que hacemos estamos haciendo un cálculo que vamos a intervenir en esta primera fase más o menos unas 640 viviendas que se encuentran susceptibles de reparación. En ese sentido es importante manifestar que hay unos requisitos esenciales. Uno de ellos es que esa vivienda no puede estar ubicada en zona de alto riesgo y no puede estar tampoco ubicada en zona de protección ambiental y adicionalmente pues hay un requisito que debemos validar y es que precisamente esa intervención se pueda realizar”, destacó.

Aclaró que un primer subsidio va en obra por lo que estarán enfocados en los mejoramientos y las reparaciones en cada una de las viviendas focalizando a las familias que son objeto de reparación de sus viviendas.

Destacó que es un subsidio de 31 millones de pesos para reparaciones locativas y con las viviendas que son más afectadas será de 61 millones de pesos que será un proceso más largo entendiendo que se requerirá licencias de construcción y otros componentes técnicos para lograr intervenir la vivienda.

“Con el recurso que tenemos que está haciendo aproximado en intervenciones un subsidio 31 millones de pesos para reparaciones locativas y en las viviendas que son un poquito más afectadas vamos a llegar a 61 millones de pesos que seguramente también ahí será el proceso de intervención que será un poquito más largo porque seguramente tenemos que tener licencias de construcción y otros componentes técnicos para poder intervenir la vivienda”, resaltó.

Es de anotar que tras dos meses de la emergencia no se ha registrado ninguna demolición en la ciudad.