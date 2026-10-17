Damnificados por terremoto en Armenia exigen soluciones concretas

Armenia

En el concejo municipal se llevó a cabo un debate sobre el plan de acción y la hoja de ruta para la reconstrucción de la ciudad, en sus líneas técnica, social y económica, tras el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto.

Una de las damnificadas por la emergencia fue Rosalba García quien tenía su apartamento en el conjunto residencial Serranías que fue una de las zonas más afectadas de la ciudad e incluso estuvo presente allí el vicepresidente de la República anunciando acciones concretas.

Enfatizó que tras dos meses de la emergencia no han recibido ninguna ayuda ni una directriz clara del estado de su apartamento por lo que están a la deriva sin saber qué decisión tomar.

“Quedaron que los de la Universidad del Quindío iban a ir, que supuestamente eran docentes importantes para eso. Allá nadie se ha manifestado. Lo de la póliza de áreas comunes para poder pagar ese proceso, de la revisión de todo eso. Ya dos meses y nosotros como afectados nada, absolutamente ninguna ayuda de nada”, mencionó.

Reconoció que fue muy alta la afectación en cuanto a paredes y nadie da solución por lo que es mucha la preocupación porque no cuentan con los recursos para sostener una situación de este tipo en la que deben continuar pagando administración.

Fue clara que se requiere un dictamen serio en el que determinen si se debe o no demoler el conjunto, pero después de dos meses no se conoce un proceso en ese sentido por lo que el llamado es de SOS.

Recordó que son 58 apartamentos y actualmente se encuentran desalojados debido a la gravedad de las afectaciones y el temor de las familias de continuar habitando allí.

Secretaría de Hacienda de Armenia sobre la emergencia

De otro lado, uno de los aspectos clave dentro del debate es el económico que permita abarcar todas las necesidades que surgen de la emergencia sísmica.

Precisamente el secretario de Hacienda de la capital quindiana, Yeison Andrés Pérez explicó que han tenido la incorporación de 35 mil 500 millones de pesos al presupuesto municipal para atender la contingencia que vive actualmente la ciudad.

Sostuvo que de esos recursos son 32 mil millones de pesos que irán directamente al proceso de reconstrucción y los 3.500 millones de pesos restantes de apalancamiento del fondo de emergencia para temas menores respecto a cuantías.

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Señaló que otro de los puntos clave es el de reactivación donde fue un aporte de la secretaría de desarrollo económico con mil millones de pesos para trabajar en conjunto con la cámara de Comercio.

Además, dio a conocer que vienen construyendo un plan de incentivos tributarios donde se han reunido con diferentes gremios para que se beneficien aerolíneas para aperturar nuevas rutas que reactivaría la dinámica económica y trabajan con Acodrés para establecer planes de incentivos para la actividad nocturna.

También destacó que están a la espera de que dos concejales que evidenciaron su intención de establecer mesas de trabajo para proponer beneficios tributarios del impuesto predial para los afectados por el sismo que aspiran presentar el acuerdo en los meses de noviembre o diciembre.

“A la espera también de que la concejal Stefany Castellanos y el concejal Juan David manifestaron la intención de participar en unas mesas de trabajo para proponer algunos beneficios tributarios relacionados con el Impuesto Predial Unificado precisamente para las personas afectadas por el sismo. Entonces, estamos trabajando en este acuerdo, un acuerdo que estaremos presentando hacia el mes de noviembre, diciembre y que beneficiará a todos los armenios que estuvieron de alguna manera afectados por el sismo”, indicó.