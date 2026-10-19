“La gente está agotada”: habitantes de Teusaquillo no aguantan cierres por maratones y conciertos

Una vez más, los vecinos de la localidad de Teusaquillo salieron a las calles en rechazo a las decenas de cierres viales que se generan en diferentes barrios de este punto de la ciudad y afectan la movilidad de los habitantes del sector.

“La verdad, la situación es grave, porque la mayoría de los cierres viales por carreras atléticas de toda Bogotá suceden exactamente en los mismos barrios. Y a esto usted tiene que sumarle, aparte, que en esos barrios, pues también tiene cerca el vive claro, el estadio del Campín, el Movistar Arena”, contó Nicolás Riaño, edil de Teusaquillo en los micrófonos 6AMW.

Y agregó, “la gente está agotadísima porque el miércoles no los dejan descansar, el domingo no pueden salir y entrar de sus casas, y ya esto está en un punto en que la gente está decidida a movilizarse cada vez que le cierren sus vías en las carreras atléticas, y eso sucedió en la última carrera de Allianz, en la que hay una tensión entre corredores y vecinos por las constantes afectaciones”.

Ante la situación, la alcaldesa de la localidad, María Angélica González, respondió sobre las actuaciones que ha hecho la administración sobre estos casos.

“Hemos hecho varias mesas, y también les decimos que hemos escuchado sus peticiones. La situación de los cierres se da en momentos de los eventos. Los días entre semana no hay cierres para el ingreso, pero sabemos que sí hay algunas afectaciones en los montajes que se hacen alrededor de todos los eventos. La localidad de Teusaquillo tiene los sitios de grandes aglomeraciones a nivel de Bogotá y de Colombia. Acá está el Campín, está Movistar, está Viveclaro, está el Simón Bolívar, está Corferias, y por eso, pues, las afectaciones son más sentidas”, aseguró.

Y añadió, “hemos venido haciendo unos avances progresivos en el manejo del horario, también los cierres y la presencia de una mayor fuerza, no solo pública, sino también logística. Las horas de terminación de los eventos han ido disminuyendo para poder garantizar el transporte público a las personas que asisten, y también que la gente que está alrededor de los escenarios descanse. Esto ha sido de forma progresiva desde que hemos llegado”.

Por ahora, para este fin de semana, del 23 y 24 de octubre, viene Hip Hop al Parque, que termina a las 10 y media de la noche. También estará Fonseca, que irá hasta las 12 de la noche.