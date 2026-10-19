VIVE EXPO 2026: proyectos inmobiliarios de diferentes regiones de Colombia llegan a Bogotá
Segunda vivienda, inversión y patrimonio: VIVE EXPO 2026 reunirá el 23, 24 y 25 de octubre proyectos de todo el país para quienes piensan en su futuro.
Colombia
Para muchas personas, el sueño de vivienda no se limita a la ciudad donde viven hoy. Una casa en otra región, un apartamento en una ciudad con nuevas posibilidades o una propiedad pensada para el futuro de la familia son proyectos que cada vez entran más en la conversación.
Colombia es un país de regiones, y cada una ofrece algo distinto. Conocerlas y compararlas es parte de pensar en una segunda vivienda, en una inversión o en la construcción de patrimonio.
Ese es el espíritu de VIVE EXPO 2026, que reunirá el 23, 24 y 25 de octubre, en el Centro Comercial Gran Estación de Bogotá, a algunas de las constructoras más importantes del país, con proyectos inmobiliarios de diferentes regiones. Un recorrido por distintas posibilidades en un mismo lugar.
Construir patrimonio también es construir tranquilidad. Y esa tranquilidad empieza por conocer las opciones.
VIVE EXPO 2026 es, en últimas, un espacio para pensar a futuro. Porque el futuro también se construye con las decisiones de hoy.
Datos para agendar
- Fecha: 23, 24 y 25 de octubre de 2026
- Lugar: Centro Comercial Gran Estación, Bogotá
- Entrada: libre
VIVE EXPO 2026: Proyectos y sueños que se hacen realidad.
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