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19 oct 2026 Actualizado 19:45

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VIVE EXPO 2026: proyectos inmobiliarios de diferentes regiones de Colombia llegan a Bogotá

Segunda vivienda, inversión y patrimonio: VIVE EXPO 2026 reunirá el 23, 24 y 25 de octubre proyectos de todo el país para quienes piensan en su futuro.

VIVE EXPO 2026: proyectos inmobiliarios de diferentes regiones de Colombia llegan a Bogotá

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Colombia

Para muchas personas, el sueño de vivienda no se limita a la ciudad donde viven hoy. Una casa en otra región, un apartamento en una ciudad con nuevas posibilidades o una propiedad pensada para el futuro de la familia son proyectos que cada vez entran más en la conversación.

Colombia es un país de regiones, y cada una ofrece algo distinto. Conocerlas y compararlas es parte de pensar en una segunda vivienda, en una inversión o en la construcción de patrimonio.

Ese es el espíritu de VIVE EXPO 2026, que reunirá el 23, 24 y 25 de octubre, en el Centro Comercial Gran Estación de Bogotá, a algunas de las constructoras más importantes del país, con proyectos inmobiliarios de diferentes regiones. Un recorrido por distintas posibilidades en un mismo lugar.

Construir patrimonio también es construir tranquilidad. Y esa tranquilidad empieza por conocer las opciones.

VIVE EXPO 2026 es, en últimas, un espacio para pensar a futuro. Porque el futuro también se construye con las decisiones de hoy.

Datos para agendar

  • Fecha: 23, 24 y 25 de octubre de 2026
  • Lugar: Centro Comercial Gran Estación, Bogotá
  • Entrada: libre

VIVE EXPO 2026: Proyectos y sueños que se hacen realidad.

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