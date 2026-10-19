El hijo del Sayayín homenajea el legado musical de su padre en la champeta con el tema “Tengo fe”
La nueva canción del Hijo del Saya hace parte del documental titulado “Detrás de la Champeta”.
El hijo del Sayayín homenajea el legado musical de su padre en la champeta con el tema “Tengo fe”
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El Sayayín fue uno de los artistas que destacó y que contribuyó a la expansión de la música champeta en Colombia con canciones como La nubecita, Paola o la píldora. En el año 2012 desafortunadamente falleció.
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Hoy en día, 14 años después, su legado prevalece y se fortalece en la voz de su hijo Jeansueth Sayas quien trae unas nuevas versiones de los temas más recordados del artista y un homenaje llamado “Tengo Fe”.
Legado del Sayayín:
Jeansueth Sayas con tan solo 19 años une lo mejor de la champeta que cantaba su padre (“El Sayayín”) con la música actual, resaltando las raíces del caribe.
“Me puse a la tarea de indagar en la música de mi papá y me encontré con otras canciones que también merecían ser éxitos musicales como La Nubecita y de ahí tomé la decisión de abrir mis redes sociales e interpretarlas de manera energética, la gente se sorprendía por el parecido que tenemos en la voz”, contó JeanSueth Sayas a Caracol Radio.
El artista también contó que actualmente se encuentra trabajando con el compositor de su padre, lo que le ha permitido hacer una buena combinación del antes y el ahora de la champeta.
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Tengo Fe:
Esta producción marca el relevo generacional de una de las dinastías más emblemáticas de la champeta y la cultura caribeña. Más que una renovación estética o musical, esta nueva ola responde a la necesidad de mantener viva una expresión cultural que exige voces jóvenes capaces de conectar con las nuevas audiencias sin perder la esencia del barrio y la cultura picotera.
“Esta canción nace como una inspiración para homenajear la música de mi padre en los 14 años de su fallecimiento”, indicó JeanSueth Sayas.
Documental:
En medio de un proceso de preservación y difusión cultural musical, ANDINA Light consolidó una alianza destinada a expandir el alcance de la champeta, amplificando el movimiento hacia nuevos escenarios y audiencias en todo el país.
Como parte de este hito cultural, se presentó oficialmente la serie documental “Detrás de la Champeta”, una producción creada para rendirle un homenaje a la historia de esta expresión declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación por el Ministerio de Cultura. El proyecto audiovisual nació para revelar relatos y detalles poco conocidos desde sus verdaderos orígenes y cómo se creó en los barrios del Caribe, hasta la forma en que ha venido evolucionando a lo largo de las décadas.
Próximos proyectos:
Por lo pronto el artista estará en diferentes ciudades dando entrevistas a diferentes medios y se presentará también en ciudades como Santa Marta, Barranquilla y Bucaramanga.
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Directo
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Marylin León
Comunicadora Social y Periodista egresada de la Universidad Santo Tomás. Hace parte de Caracol Radio...