El hijo del Sayayín homenajea el legado musical de su padre en la champeta con el tema “Tengo fe”

El Sayayín fue uno de los artistas que destacó y que contribuyó a la expansión de la música champeta en Colombia con canciones como La nubecita, Paola o la píldora. En el año 2012 desafortunadamente falleció.

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Hoy en día, 14 años después, su legado prevalece y se fortalece en la voz de su hijo Jeansueth Sayas quien trae unas nuevas versiones de los temas más recordados del artista y un homenaje llamado “Tengo Fe”.

Legado del Sayayín:

Jeansueth Sayas con tan solo 19 años une lo mejor de la champeta que cantaba su padre (“El Sayayín”) con la música actual, resaltando las raíces del caribe.

“Me puse a la tarea de indagar en la música de mi papá y me encontré con otras canciones que también merecían ser éxitos musicales como La Nubecita y de ahí tomé la decisión de abrir mis redes sociales e interpretarlas de manera energética, la gente se sorprendía por el parecido que tenemos en la voz”, contó JeanSueth Sayas a Caracol Radio.

El artista también contó que actualmente se encuentra trabajando con el compositor de su padre, lo que le ha permitido hacer una buena combinación del antes y el ahora de la champeta.

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Tengo Fe:

Esta producción marca el relevo generacional de una de las dinastías más emblemáticas de la champeta y la cultura caribeña. Más que una renovación estética o musical, esta nueva ola responde a la necesidad de mantener viva una expresión cultural que exige voces jóvenes capaces de conectar con las nuevas audiencias sin perder la esencia del barrio y la cultura picotera.

“Esta canción nace como una inspiración para homenajear la música de mi padre en los 14 años de su fallecimiento”, indicó JeanSueth Sayas.

Documental:

En medio de un proceso de preservación y difusión cultural musical, ANDINA Light consolidó una alianza destinada a expandir el alcance de la champeta, amplificando el movimiento hacia nuevos escenarios y audiencias en todo el país.

Como parte de este hito cultural, se presentó oficialmente la serie documental “Detrás de la Champeta”, una producción creada para rendirle un homenaje a la historia de esta expresión declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación por el Ministerio de Cultura. El proyecto audiovisual nació para revelar relatos y detalles poco conocidos desde sus verdaderos orígenes y cómo se creó en los barrios del Caribe, hasta la forma en que ha venido evolucionando a lo largo de las décadas.

Próximos proyectos:

Por lo pronto el artista estará en diferentes ciudades dando entrevistas a diferentes medios y se presentará también en ciudades como Santa Marta, Barranquilla y Bucaramanga.

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