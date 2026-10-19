Antonio Banderas se unirá a Nicolas Cage para la quinta temporada de la serie “True Detective”

El actor español Antonio Banderas se unió a Nicolas Cage en la quinta temporada de “True Detective”.

¿Cuándo empezará a producirse?

Ambos encabezarán la próxima entrega de la serie, cuya producción está prevista para comenzar en 2027.

¿Quién la dirigirá?

Esta nueva temporada llega de la mano de la directora, productora y escritora mexicana, Issa López, quien estuvo al frente de la cuarta temporada, “Night Country”, ambientada en Alaska y protagonizada por Jodie Foster y Kali Reis.

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¿Dónde se desarrollará?

La quinta temporada se desarrollará en Jamaica Bay, Nueva York.

¿Qué detalles se conocen?

Se conocen pocos detalles sobre los personajes, pero Banderas interpretará a Rai García, mientras que Cage encarnará a Henry Logan.

¿Qué es “True Detective”?

Creada por el escritor, guionista, director y productor estadounidense Nic Pizzolatto, “True Detective” ha sido nominada a 41 premios Emmy y ha ganado seis, incluidos los obtenidos por los actores Woody Harrelson, Matthew McConaughey, Mahershala Ali y Foster.

La cuarta temporada fue la entrega más vista de la serie hasta la fecha, con 12,7 millones de espectadores en diversas plataformas.

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¿Cuáles han sido las últimas producciones de ambos actores?

Banderas viene de trabajar en la película biográfica sobre Anthony Bourdain, “Tony”, así como en “Babygirl”, protagonizada por Nicole Kidman.

Por su parte, Cage ha participado recientemente en “Pig”, “Dream Scenario” y “Leaving Las Vegas”.

“True Detective” será su segundo papel protagónico en televisión de su carrera, tras su participación en la oscura serie de superhéroes “Spider-Noir”.