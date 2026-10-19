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19 oct 2026 Actualizado 16:08

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Feid sorprendió en el concierto de Bad Gyal en Bogotá con ‘DE DIOR XL’

El artista colombiano apareció como invitado sorpresa durante el concierto de la cantante española en el Chamorro City Hall. Juntos interpretaron su colaboración musical y compartieron el momento en redes sociales.

MIAMI, FLORIDA - AUGUST 16: Feid performs on stage during United For Venezuela Benefit Concert at Kaseya Center on August 16, 2026 in Miami, Florida. (Photo by John Parra/Getty Images)

MIAMI, FLORIDA - AUGUST 16: Feid performs on stage during United For Venezuela Benefit Concert at Kaseya Center on August 16, 2026 in Miami, Florida. (Photo by John Parra/Getty Images) / John Parra

MIAMI, FLORIDA - AUGUST 16: Feid performs on stage during United For Venezuela Benefit Concert at Kaseya Center on August 16, 2026 in Miami, Florida. (Photo by John Parra/Getty Images)
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El cantante colombiano Feid sorprendió al público durante el concierto de Bad Gyal en Bogotá, realizado el domingo 18 de octubre en el Chamorro City Hall, como parte de la gira Más Cara World Tour de la artista española.

Uno de los momentos destacados de la noche fue la aparición de Feid, quien subió al escenario para interpretar junto a Bad Gyal ‘DE DIOR XL’, su colaboración musical incluida en el álbum El Green Print: La Saga – El Club de las 19 Flores, publicado en septiembre de 2026.

La presencia del colombiano fue una sorpresa para los asistentes y permitió que ambos artistas llevaran al escenario esta canción, que reúne sus propuestas dentro de la música urbana.

Tras el espectáculo, Feid compartió un mensaje de agradecimiento a la cantante catalana a través de sus redes sociales: “Gracias, reina, por invitarme a este show tan especial”, acompañado de imágenes y referencias a su presentación en Bogotá.

Por su parte, el concierto hizo parte de la gira con la que Bad Gyal presenta su producción Más Cara, en un espectáculo que combina sonidos como el reguetón, el dancehall y la electrónica.

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La aparición de Feid se convirtió en uno de los momentos destacados de la presentación, al reunir en vivo a los intérpretes de ‘DE DIOR XL’ frente al público bogotano.

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