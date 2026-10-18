Arelys Henao celebró 30 años de carrera en Bogotá: invitados, homenajes y momentos especiales

La cantante colombiana Arelys Henao celebró sus 30 años de trayectoria artística con un concierto en el Movistar Arena de Bogotá, el sábado 17 de octubre de 2026. La presentación fue concebida como un recorrido por las canciones que han marcado su carrera y un encuentro con colegas y artistas invitados.

La artista, conocida como la Reina de la Música Popular, llegó a esta celebración después de agotar la boletería del espectáculo. En el repertorio anunciado estaban canciones como Señor Prohibido, Mi Historia, Lo Pasado, Pisado, Amante de Amigo, La Patrona, Amarga Despedida, No Podemos Callar, Fue Mi Culpa y Flores en Vida.

Los artistas invitados a la celebración

Entre los artistas anunciados para acompañar a Arelys Henao estaban Alexis Escobar, Tormenta, Kelly Cárdenas, El Heredero, Darío Hortúa y Darío Darío. También se había anunciado la participación de Las Posada, el dúo integrado por Diana y Laura Posada, encargado de abrir el espectáculo.

Las Posada tenían previsto interpretar canciones como De Mí Pa’ Mí, Angelito Sin Alas, Tragoterapia, Mamá y Cumbia Despechá.

El homenaje a Darío Gómez

Darío Gómez ha sido una figura fundamental en la historia musical de Arelys Henao. La cantante ha expresado públicamente su admiración por el llamado Rey del Despecho y, en su carrera, ha rendido homenaje a su legado con interpretaciones como Nadie es eterno.

¿Qué pasó con Alexis Escobar?

La participación de Alexis Escobar estuvo en duda después de que el bus de su agrupación sufriera un volcamiento en la Ruta del Sol, cerca de Guaduas, Cundinamarca, durante la madrugada del 17 de octubre. Dos integrantes del equipo resultaron heridos y recibieron atención médica.

El cantante se pronunció sobre el accidente y explicó que estaban evaluando si podrían cumplir con su presentación en Bogotá.

Finalmente, el artista se presentó en el concierto e interpretó algunos de sus éxitos musicales haciendo honor al artista Yeison Jiménez

Tormenta, cantante argentina, figuraba entre los invitados anunciados para la celebración.

La celebración de los 30 años de Arelys Henao representa un momento destacado en la carrera de una artista que ha construido su lugar en la música popular colombiana durante tres décadas. Para contar todo lo que sucedió sobre el escenario incluidos los homenajes, las canciones dedicadas a su familia y las apariciones sorpresa es necesario contrastar los registros de la presentación con información posterior al evento.