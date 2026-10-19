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19 oct 2026 Actualizado 19:58

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Pedro Capó anunció su regreso a Colombia para 2027: ¿Dónde y cuándo se presentará?

Este será su regreso a la capital colombiana en menos de un año, tras su presentación en el Festival Cordillera 2026, como la voz de Jarabe de Palo en un homenaje a Pau Donés.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 04: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Pedro Capó attends the 66th GRAMMY Awards at Crypto.com Arena on February 04, 2024 in Los Angeles, California. (Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic)

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 04: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Pedro Capó attends the 66th GRAMMY Awards at Crypto.com Arena on February 04, 2024 in Los Angeles, California. (Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic) / Jeff Kravitz

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 04: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Pedro Capó attends the 66th GRAMMY Awards at Crypto.com Arena on February 04, 2024 in Los Angeles, California. (Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic)
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El cantante puertorriqueño Pedro Capó anunció su regreso a los escenarios colombianos en 2027.

¿Cuándo y dónde se presentará?

Capó volverá a Bogotá el próximo 21 de mayo al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, en el marco de “El Fulanito Tour”, que acompaña el lanzamiento de Fulanito, su más reciente álbum de estudio, una producción de once canciones marcada por su regreso a Puerto Rico y una conexión renovada con sus raíces.

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¿Cuándo fue su última presentación?

Este será su regreso a la capital colombiana en menos de un año, tras su presentación en el Festival Cordillera 2026, como la voz de Jarabe de Palo en un homenaje a Pau Donés.

¿Quién es Pedro Capó?

Pedro es nieto del cantante Bobby Capó, más conocido por la canción “Piel Canela”.

Además, fue actor en la película “Paraíso Travel”, dirigida por Simón Brand y coprotagonizada por John Leguizamo.

En 2018, tras una larga trayectoria en el ámbito de la actuación, Capó regresó a la música con un sencillo titulado “Calma”.

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Después de que Farruko se uniera a él para el remix, el videoclip se convirtió en un éxito rotundo, con más de 2.500 millones de visualizaciones en YouTube en mayo de 2022.

Capó ha ganado 3 premios Grammy Latinos, incluida la categoría de Canción del Año por “Calma”.

Matheo Duarte

Comunicador con énfasis en radio, especializado en música, con más de 10 años de experiencia como DJ,...

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