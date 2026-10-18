Valenciano sobre Jhon Durán: “Es un jugador con mucha talento, tal vez no tenga nada en la cabeza”

Iván René Valenciano, exjugador del Junior y de la Selección Colombia, entre muchos otros equipos, dialogó con El VBar Caracol. Además de referirise al cuadro barranquillero, Valenciano habló de la actualidad de Jhon Jader Durán.

Para el Bombadero, el hoy jugador del Benfica merece una nueva oportunidad en la Selección Colombia, e incluso explicó cómo volvería a acercarlo al grupo, si es que existen diferencia con algunos compañeros del equipo.

“Las diferencias con un buen jugador, nunca las vas a tener. Un buen jugador solo tienes que sentarte, hablarlo, sentarlo en el grupo, ponerlos a que hablen y expliquen. Porque son jugadores que te hacen la diferencia, que te van a marcar algo que necesitas y que ambos tienen que darse la mano”, comentó inicialmente.

Valenciano añadió: “A mí no me van a venir los jugadores a decir ‘profe, no me traigas a este, porque ese a mí me cae mal y ese se porta así’. Yo traigo el jugador y me siento con todos los jugadores, hago una charla y que el jugador pueda hablar, es más, hablo con el jugador y todas las cosas, y aclaro todas las dificultades que tenga o que no tenga y que el que decide es el entrenador. Cuando le marcas la pauta clara al jugador, ‘acá decido soy yo, si tienes que jugar mañana, si vas suplente, lo decido yo. Si sirve, bien y si no te sirve, no hay ningún tipo de inconveniente’, pero trato de convencerlo que venga para que nos dé una mano”.

Finalmente, Iván René Valenciano criticó severamente las actitudes de Jhon Jader Durán, pero aseguró que se puede “corregir” y “encaminar” todavía.

“Yo creo que Jhon Jader Durán es un jugador con mucha capacidad, con mucho talento, tal vez no tenga nada en la cabeza, pero puedes acercarte, hablarle al jugador, tratar de encaminar al jugador y corregirlo. Esa es una de las labores principales del entrenador, poder tener tranquilo a todos los jugadores”, mencionó.

Jhon Jader Durán viene de convertir un doblete con el Benfica en la goleada del Benfica 4-1 sobre el Celtic de Escocia por la Liga de Europa. En lo corrido de la temporada, el colombiano ha marcado cuatro goles con el club portugués.