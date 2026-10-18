Video | Camilo Durán, figura en goleada del Celtic de Escocia: golazo y doblete de asistencias

El Celtic de Escocia, equipo donde milita el colombiano Camilo Durán, enfrentó al Hearts en la novena fecha de la liga esocesa y le propinó una abultada goleada de 7-1. El delantero fue inicialista y jugó 60′ minutos, que le bastaron para salir figura de su equipo con dos asistencias y un gol.

Durán jugó su octavo partido de Liga en la presente temporada y nuevamente marcó, con el de hoy ya suma cuatro tantos en Liga y nueve entre todas las competiciones, ubicandose como el máximo goleador del equipo. Además, el delantero tiene cuatro asistencias, dos de ellas en el partido contra el Hearts, ambas a su compañero Callum Osmand.

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Acciones de gol contra el Hearts

El primer pasegol cayó a la altura del minuto 36′, jugada en la que recuperó un mal pase del rival y en dos toques metió un pase de zurda filtrado a su compañero que puso el tercer gol del Celtic.

La segunda asistencia llegó tan solo dos minutos después y nuevamente a Osmand. En esta ocasión el colombiano dejó con el arco vacío a su compañero tras aprovechar un rebote que dio el arquero rival tras un remate del mismo Durán.

En cuanto al gol, este llegó en la segunda mitad y significó el 6-1 apenas en el minuto 50′ de partido, 10′ minutos antes de que el delantero fuera sustituido. Tras un pase del escocés Kieran Tierney el colombiano remató de primera con su pierna zurda y venció al arquero que se estiró pero no llegó al remate colocado.

Lo que viene para el Celtic

Actualmente el Celtic es lider de la liga con 24 puntos, cuatro más que su perseguidor, el Rangers. En dicha competición jugará en condición de visitante el domingo 25 de octubre ante el Hibernian por la fecha 10. Antes de ese partido el equipo de Durán debe jugar Europa League ante el Celta de Vigo. En su último duelo por el certamen europeo, el Celtic cayó 4-1 ante el Benfica, partido en el que ambos colombianos, John y Camilo Durán, marcaron.