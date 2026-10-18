Ocupación en alojamientos del 60% durante la semana de receso escolar en el Quindío

Armenia

Apuntando a la reactivación económica del departamento se vienen estableciendo diferentes estrategias para dinamizar la economía del sector turístico que resultó afectado como consecuencia del terremoto.

La secretaria de turismo del Quindío, Juana Gómez manifestó que en la semana de receso escolar hubo mucha participación local, es decir, las mismas personas del territorio quindiano disfrutaron de las actividades que se tenían como el festival del Maíz en el corregimiento de Barcelona en el municipio de Calarcá, ferias artesanales en otros municipios.

Fue clara que trabajan arduamente por la reactivación del sector por lo que ya están proyectados a la dinámica que se generará en la temporada de fin de año y comienzos del próximo que está acompañada de una estrategia del gobierno nacional en promoción turística de los destinos afectados por el terremoto.

“Un balance con unas cifras no muy positivas, realmente en comparación al año anterior las cifras disminuyeron considerablemente, sin embargo, hubo alguna rotación o algún número de visitantes en el departamento del Quindío. Tenemos proyectos de promoción impulsados para los destinos afectados, entre ellos el departamento del Quindío, desde el Ministerio de Turismo, Industria y Comercio”, indicó.

Reconoció que espera con este tipo de iniciativas se puedan mejorar las cifras actuales para esta próxima temporada vacacional que es clave para la recuperación económica del sector entendiendo que el balance con la semana de receso escolar no es positivo en comparación al año anterior.

“Estamos realizando a nivel departamental a través de redes sociales a través de canales nacionales, de medios internacionales y a través de unas misiones que estamos desarrollando tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Hemos realizado unas misiones las próximas a realizarse en Punta Cana, tenemos otras también para para Bogotá y para Medellín a realizarse en los próximos días.”, destacó.

También la funcionaria dio a conocer que trabajan en la disposición de unos mecanismos de apoyo económico para los empresarios por lo que esperan anunciar próximamente con el fin de apoyarlos en medio de los efectos que dejó el terremoto.

“Buscamos poder equilibrar y que tal vez la no llegada de esos visitantes extranjeros porque existe cierto tipo de temor que pueda compensarse con el turismo local, con el turismo nacional, entonces por eso estamos impulsando estas actividades”, resaltó.

Dijo que todo apunta a generar confianza en los turistas para que aprecien las bondades del departamento y fortalezcan la reactivación.