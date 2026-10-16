Juez anuló trámite de cabildo abierto en Quimbaya, Quindío, para debatir proyecto Territorio Panaca

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Armenia

Sigue la polémica en Quimbaya, Quindío, por el proyecto Territorio Panaca; un juez anuló el trámite del cabildo abierto liderado por el concejo para modificar el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) e incluir este proyecto turístico.

El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Quimbaya falló a favor de la ciudadanía y determinó que la Alcaldía y el Concejo Municipal vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso administrativo y a la participación política y democrática, durante el trámite de modificación excepcional del PBOT para incorporar el proyecto Territorio Panaca.

En consecuencia, el juez ordenó dejar sin efecto el trámite adelantado ante el concejo y devolverlo a la alcaldía, para garantizar las condiciones de información y participación ciudadana exigidas por la ley.

En Caracol Radio Armenia hablamos con Carolina Orozco de la Veeduría Quimbaya, que explicó: “Lo primero que nosotros queremos decir es que la justicia nos dio la razón, lo que le advertimos a este concejo, en este proceso que ellos hicieron de cabildo abierto, hoy la justicia nos dice que es así. O sea, no había una participación eficiente de la ciudadanía porque en ningún momento tuvimos acceso a la información pertinente del proyecto.

¿Qué dice el fallo?

Veedora: Lo primero que dice es que declara la nulidad del trámite de cabildo abierto, todo el proyecto de acuerdo 015 se debe devolver a la Alcaldía Municipal y la Alcaldía Municipal está obligada a poner a disposición de la población, a disposición de la ciudadanía, toda la información técnica alrededor del proyecto que pretenden realizar, empezando por el plan maestro.

Entonces, también le dice al concejo que debe ser respetuoso de este procedimiento legal, que se debe abstener de seguir con el trámite al proyecto de acuerdo 015.

¿Y esto qué significa? ¿Qué significa para la veeduría?

Veedora: Que ahora sí empieza un debido proceso, que ahora sí nos deben poner a disposición toda la información que tiene que ver con este proyecto, que se respeta nuestro derecho como ciudadanía a participar y a participar de una manera efectiva e informada como nosotros eh lo estábamos pidiendo.

El fallo abre la oportunidad de construir una discusión pública, informada y colectiva sobre el futuro de Quimbaya y las implicaciones ambientales, económicas y sociales de un proyecto de esta magnitud.