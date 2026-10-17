La construcción del pabellón para sindicados en el Quindío tiene un avance del 75%

Armenia

Y es que la obra en la cárcel Peñas Blancas del municipio de Calarcá está pensada como medida para mitigar el hacinamiento en el sentido de descongestionar las estaciones de Policía del departamento.

En efecto en el año 2023 el entonces ministro de justicia, Néstor Iván Osuna anunció el inicio de las obras con una inversión superior a los 18.000 millones de pesos que debían culminar el 15 de mayo del año 2024.

A propósito, El secretario del Interior, Jaime Andrés Pérez reconoció las dificultades en el proceso puesto que han sido múltiples las visitas de ministros, pero no se ha brindado una celeridad que permita culminar la importante obra.

Recordó que el Quindío supera los 200 sindicados que actualmente se encuentran en las estaciones de Policía como el de la Sijín, en el barrio Santander de Armenia y en la permanencia del municipio de Calarcá por lo que quienes se encuentran allí deben ser trasladados a este pabellón como fue el objetivo inicial.

“Esto ha sido una discusión muy grande, hemos tenido la visita de múltiples ministros de justicia que siempre hemos generado una discusión y es que el pabellón de Peñas Blancas es un pabellón que se construyó y sus inicios fue para sindicados. Recuerde que nosotros superamos los 200 sindicados en el departamento del Quindío y que hoy se encuentran en las estaciones de policía como el de la Sijín, Santander y en Calarcá en la permanencia”, explicó.

Explicó que según el ingeniero de la obra el avance es del 75% y por eso el llamado al actual gobierno es que se priorice con el objetivo de que en el menor tiempo pueda ser terminada.

“Según información de parte del ingeniero lleva un avance del 75%, el gobernador le pidió el favor al ministro de justicia que vino hace muy poco, hace menos de un mes, que por favor reactivara y volviera a ponerle las pilas a esta obra tan importante que nos va a ayudar”, dijo.

En ese mismo sentido señaló que la carga de sindicados debido a un fallo de la corte constitucional recae en las entidades territoriales en cuanto a la alimentación y su atención por lo que están pendientes de que exista un pronunciamiento oficial para que el gobierno nacional asuma la responsabilidad.

Es de anotar que el proyecto concibe que se habilitarán 349 cupos carcelarios.