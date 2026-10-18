Amaranto Perea y su futuro en el DIM: “Tendré que pensar si le estoy haciendo daño al club” // Tomado de DIMAYOR

Luis Amaranto Perea no ocultó su preocupación por el momento de Independiente Medellín. Después de la derrota 2-0 frente a Once Caldas, por la fecha 15 de la Liga Colombiana 2026-II, el entrenador reconoció que el equipo atraviesa una situación compleja, tanto desde lo futbolístico como desde lo emocional. Además, dejó abierta la reflexión sobre su continuidad, aunque aseguró que todavía tiene energía y confianza para seguir al frente del proyecto.

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“En el momento en que yo sienta que realmente no puedo hacer más nada por el club, el presidente ya sabe”, manifestó el técnico durante la rueda de prensa. Perea explicó que su vínculo con el Medellín va más allá de lo profesional y que su permanencia dependerá de la percepción que tenga sobre su capacidad para ayudar a la institución.

El entrenador también reconoció que entiende el malestar de los hinchas, que han expresado su inconformidad por los resultados recientes. “La gente ya no cree nada y está en su derecho, son muchas frustraciones”, señaló, antes de insistir en que mantiene la misma fe y disposición para intentar revertir el panorama.

El desgaste después del clásico

Perea atribuyó parte del rendimiento mostrado ante Once Caldas al desgaste físico y psicológico que dejó el clásico paisa frente a Atlético Nacional. Según explicó, el equipo no logró recuperarse de la carga emocional de ese compromiso y terminó mostrando una de sus actuaciones más flojas de los últimos meses.

“Este equipo hoy ha sido, en los 90 minutos, donde peor nos hemos visto”, reconoció. El entrenador agregó que sus jugadores perdieron el balón con facilidad, tuvieron dificultades para conectar pases y tomaron decisiones equivocadas incluso cuando encontraban compañeros en posiciones favorables.

Para el técnico, el problema también pasa por la dificultad para sostener la posesión. Considera que el Medellín juega de manera demasiado vertical y busca llegar al arco contrario con “2 o 3 pases”, una fórmula que termina facilitando el trabajo de los rivales cuando estos se repliegan defensivamente.

Perea afirmó que el trabajo diario será la principal herramienta para encontrar soluciones, aunque reconoció que el calendario reciente ha dificultado las sesiones de entrenamiento. Explicó que el equipo ha tenido poco tiempo para corregir aspectos tácticos y que buena parte de la preparación se ha concentrado en la recuperación física y el análisis de video.

Respaldo a Joaquín Varela

Perea se refirió al defensor central Joaquín Varela, quien recibió críticas de la hinchada durante el encuentro. El entrenador pidió acompañar al jugador en este momento y evitar que la presión termine afectándolo aún más.

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“¿Cómo vamos a abandonar a Joaquín? Hay que arroparlo y ayudarle, protegerlo más”, expresó. El técnico aseguró que comprende la dificultad de atravesar una situación de ese tipo y consideró que el respaldo colectivo será fundamental para recuperar la confianza del futbolista.

El Medellín continúa en la lucha por clasificar a los cuadrangulares semifinales, pero la derrota ante Once Caldas representa un nuevo tropiezo en un momento determinante del campeonato. Perea insistió en que todavía tiene fuerzas para continuar y que buscará soluciones junto con el plantel, mientras el equipo intenta recuperar el rendimiento y la confianza de su hinchada.