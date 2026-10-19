Entes financieros presentan propuesta de empréstito por $220 mil millones para reconstruir Manizales

Manizales

La Secretaría de Hacienda de la capital del departamento de Caldas realizó la apertura de sobres de la convocatoria pública para el empréstito por $ 220.000 millones destinados a financiar las obras de reconstrucción de la ciudad tras el terremoto del pasado 10 de agosto. En total, 11 entidades financieras presentaron sus propuestas.

“Tuvimos una amplia participación que demuestra la confianza del sector financiero en la ciudad de Manizales, en sus finanzas y en la forma en que trabajamos. Esto nos permite tener mayores y mejores condiciones para esta capital en términos de tasas, tiempo y estado financiero”, indica Natalia Jurado, secretaria de Hacienda de Manizales.

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Desde la administración municipal esperan presentar los resultados de mencionadas ofertas, cuáles fueron los beneficios que lograron desde el municipio y la disponibilidad de recursos para invertir en la etapa de reconstrucción.

De esa forma, se analizan las condiciones financieras ofrecidas, conforme a los requisitos y criterios establecidos para avanzar hacia la adjudicación del empréstito.