El Gerente de Patrimonio Autónomo de Aerocafé en Caldas denuncia amenazas en su contra

Manizales

En las últimas horas, Fernando Merchán, gerente de la Unidad de Patrimonio Autónomo del proyecto de Aeropuerto del Café, en Palestina (Caldas), denuncia ser víctima de amenaza luego de recibir mensajes intimidatorios a su cuenta de Instagram por parte de un usuario que lo había contactado en 2024, por lo que solicita a las autoridades investigar el suceso.

Le puede interesar: Kevin Restrepo y Alejandro Calderón logran el subcampeonato nacional de esgrima en Antioquia

“Es un perfil que cuenta con 87 seguidores, pido a la policía, el ejército y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y a todas las entidades del Estado investigar ese usuario. En este momento me encuentro sin esquema de seguridad, no tengo protección alguna debido a que el contrato de escolta y servicio de conductor armado que tenía se venció el 3 de agosto de 2026”, indica Fernando Merchán.

Agrega que el Comité fiduciario de Aerocafé no ha autorizado la renovación de dicho esquema, además, manifiesta que la UNP no le ha brindado garantías, por lo que ahora recibe esta clase de amenazas que desestabilizan su círculo personal y familiar. “Solicito a las autoridades velar por mi integridad y por la vida de quienes manejamos recursos públicos en el país, para que hagan su trabajo y lo hagan bien. Espero no terminar siendo un próximo Miguel Uribe o una persona que terminó muerta porque debía hacer las cosas bien”.

Acciones legales desde la Alcaldía de Manizales

En una entrevista con un medio radial local, el Gerente del Patrimonio Autónomo señaló al alcalde Jorge Eduardo Rojas de ser el presunto responsable si le llega a pasar algo en su contra.

“Voy a decirlo públicamente, me he sentido perseguido por el alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, él ha orquestado todo este tipo de campañas de desprestigio, pero será un tema de análisis de las autoridades competentes, pero yo me atrevería a decir que esas personas que obedecen las órdenes el mandatario municipal estarían detrás de esas amenazas de muerte. Ojalá el alcalde responda sobre esas afirmaciones falsas en distintas instancias ante medios de comunicación y gobernantes de este país, no doy más, la cordura y las ganas de hacerme el de la vista gorda, se me acabaron, responsabilizo directamente al Alcalde de Manizales por lo que me pueda ocurrir”.

Por su parte, desde la administración municipal, emitieron un comunicado rechazando los señalamientos por parte del gerente Merchán vinculando al mandatario local con las presuntas amenazas. “Rechazamos las imputaciones sin sustento. El temor a las investigaciones sobre su administración no justifica acusaciones infundidas que desacrediten a las personas ni lesionen su buen nombre”.

Aclaran que la posición desde la alcaldía ha sido pública y consistente en exigir transparencia, vigilancia de los recursos públicos y resultados para Manizales y la región. “Debido a la gravedad de las afirmaciones, se pondrán en conocimiento ante las autoridades competentes”, concluye el comunicado.