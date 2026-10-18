La Feria del Libro de Manizales: consolidarse como el segundo hito cultural de la ciudad

Manizales

Con estrategias destinadas a los establecimientos educativos, primera infancia y población adulta, la pretensión es que más personas se apasionen por la lectura, por eso desde la Feria del Libro de Manizales manejarán diversos modos para que los estudiantes visiten los stands y participen de las actividades.

Con la Fundación Luker, se encargarán de que los niños se motiven más por la lectura por medio de ‘Pequeños lectores’ y por último, la Universidad Intergeneracional de la Universidad de Caldas, tendrán una franja especial para aquellos adultos mayores.

“Es convencernos de que a lectura nos aporta no solo habilidades, destrezas, sino que aporta alegría, felicidad, reflexión y respiro a quienes no están acostumbrados. También tenemos formatos digitales que pueden motivar a que las personas conozcan la alegría de leer, nos abre mundos y expande el pensamiento. Buscamos consolidar la feria del libro como el segundo hito cultural después de la Feria de Manizales”, enfatiza Darío Arenas Villegas, vicerrector de proyección universitaria de la alma máter.

Agrega que la Feria del Libro de Manizales es la única que abre una convocatoria pública para que aquellos interesados presenten ideas, textos y conversaciones siendo este el espacio ideal para hacerlo y gracias a ello, los escritores de la región se han dado a conocer, por eso, este año son 150 los elegidos. “La universidad tiene un compromiso muy grande, hemos venido incrementando de manera sostenible nuestra financiación; hoy lo realizamos con cerca del 80 % total de la feria. La Gobernación de Caldas, Fundación Luker, Saldarriaga y Concha, el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional se vinculan a esta edición y los recursos nos dan para cubrir, pero siempre necesitaremos, de allí la importancia que los privados se vinculen”, indica el Vicerrector de Proyección Universitaria.

Dentro de los autores que se destacan en la programación estará Paula Lasso, de la editorial infantil Lasso, que se relaciona con la ilustración para incentivar la literatura en los más pequeños. Para los adolescentes y jóvenes de 25 años, el recomendado es Gilmer Mesa y Luis Miguel Rivas, los preferidos por dicha población y para las personas mayores, está León Valencia, quien ha hecho historias para comprender el país. En líneas generales, lo recomendable es conocer qué autores estarán en esta versión, por lo que Cristina Sabogal Suárez, una de las directoras de la feria del libro, nos cuenta varias novedades.

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“La estrategia de match literario es un aplicativo en que, de acuerdo con tu edad, tus gustos o intereses acerca de la literatura, puedes encontrar cuál puede ser ese autor o autora que está dentro de la feria presentando sus novedades y encontrar opciones, así que ayudamos a quienes no son lectores permanentes, sino ocasionales. Una de las novedades de la edición que comienza es la sección para las comunidades con discapacidad, vamos a tener todo el acompañamiento de accesibilidad y personas para quienes nos visiten”.

La expectativa es tener más de 40.000 visitantes para la edición del presente año, la cual se desarrollará del 19 al 25 de octubre de 2026.