Director del SENA cuestiona instrumentalización política de aprendices durante el paro

El director general del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Fray Ricardo Torres, expresó su preocupación por la presunta instrumentalización política de aprendices durante el paro del 14 de octubre y pidió proteger los espacios de formación de la entidad.

El director general cuestionó que, según sus declaraciones, algunos aprendices sean utilizados con fines políticos, mientras se interrumpen sus clases y se cierran sedes de la institución. A su juicio, estas situaciones afectan el derecho a la educación y los procesos de formación de los estudiantes.

“Me preocupa ver cómo se ha convertido al aprendiz en un instrumento de movilización política, que toman, usan y desechan en protestas sin fundamento”, afirmó el director general.

Por otro lado, cuestionó el uso de los ambientes de formación para actividades de proselitismo político y señaló la importancia de diferenciar la representación estudiantil de la militancia partidista. Agregó que la formación ciudadana debe promover el pensamiento crítico y la participación democrática, sin desviar los objetivos educativos de la institución.

El director del SENA defendió el derecho a la protesta

Aunque cuestionó las afectaciones a las actividades académicas, el director, reconoció que la protesta es un derecho amparado por la ley. Sin embargo, insistió en que debe desarrollarse con argumentos y sin vulnerar el derecho a la educación de los aprendices.

“En Colombia la protesta es válida y está amparada por la ley, pero con argumentos”, manifestó.

El director también destacó la necesidad de fortalecer las condiciones de bienestar de los estudiantes para favorecer su permanencia en los programas de formación, así como garantizar oportunidades de aprendizaje, acceso a tecnología, emprendimiento y preparación para el mundo laboral.

Finalmente, hizo un llamado a los directores y subdirectores regionales para fortalecer el diálogo con los representantes estudiantiles, proteger los ambientes de formación y activar canales de denuncia que permitan reportar posibles situaciones de presión o instrumentalización política y reiteró que la prioridad debe ser garantizar la autonomía y la dignidad de los aprendices, así como su derecho a construir un proyecto de vida mediante la educación.