¿Cuál CDT paga más en octubre de 2026? Tasas para invertir a 3, 6, 9 y 12 meses en Colombia

Quienes buscan alternativas para obtener rendimientos de sus ahorros pueden encontrar en los certificados de depósito a término (CDT) una opción para invertir durante un periodo determinado. En la segunda mitad de octubre de 2026, varias entidades financieras ofrecen tasas superiores al 10 % efectivo anual (E.A.), con montos de apertura que comienzan en $100.000.

La rentabilidad depende del banco o entidad elegida y del plazo acordado, por eso, antes de tomar una decisión, es importante comparar las condiciones de cada producto y establecer durante cuánto tiempo puede mantener el dinero sin utilizarlo.

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¿Qué es un CDT y cómo genera rendimientos?

Un certificado de depósito a término es un producto financiero mediante el cual una persona entrega una cantidad de dinero a una entidad durante un periodo establecido. A cambio, recibe el capital invertido y los intereses pactados, de acuerdo con las condiciones del contrato.

A diferencia de una cuenta de ahorro de disponibilidad inmediata, los recursos quedan comprometidos durante el plazo acordado. Por esta razón, se recomienda destinar a este tipo de inversión dinero que no se necesite para cubrir gastos cotidianos o imprevistos antes del vencimiento.

CDT a 3 meses: opciones desde $100.000

Para quienes prefieren comprometer sus ahorros durante un periodo corto, estas son las tres alternativas destacadas:

KOA: ofrece una tasa del 11 % E.A. y exige una inversión mínima de $250.000.

ofrece una tasa del 11 % E.A. y exige una inversión mínima de $250.000. Ban100: tiene una rentabilidad del 10,8 % E.A., con apertura desde $250.000.

tiene una rentabilidad del 10,8 % E.A., con apertura desde $250.000. MiBanco: registra una tasa del 10,7 % E.A. y permite invertir desde $100.000.

CDT a 6 meses: tasas de hasta 12,15 % E.A.

En el plazo de medio año, Credifamilia y KOA encabezan las opciones relacionadas en el listado, ambas con una tasa del 12,15 % E.A.

Credifamilia establece un monto mínimo de $1.000.000, mientras que KOA permite comenzar con $250.000. Por su parte, Ban100 ofrece una tasa del 11,6 % E.A. y requiere una inversión inicial de $250.000.

CDT a 9 meses: Credifamilia lidera las tasas

Para quienes pueden mantener sus recursos invertidos durante nueve meses, Credifamilia presenta una rentabilidad del 12,3 % E.A., con un monto mínimo de $1.000.000.

Ban100 aparece en segundo lugar, con una tasa del 12,1 % E.A. y una apertura desde $250.000. IRIS completa las tres alternativas destacadas, con una rentabilidad del 11,8 % E.A. y una inversión mínima de $100.000.

CDT a 12 meses: KOA ofrece la mayor rentabilidad

Entre las opciones de un año, KOA registra la tasa más alta del listado, con un 12,8 % E.A. Para abrir este producto se necesitan al menos $250.000.

IRIS ofrece un rendimiento del 12,65 % E.A. y permite invertir desde $100.000. Credifamilia, por su parte, tiene una tasa del 12,5 % E.A., con un monto mínimo de apertura de $1.000.000.