Museos de arte moderno rechazan retiro de obras de Museo Nacional y exigen garantizar autonomía

Los museos de arte moderno de Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Medellín, Tolima y el museo rayo de Roldanillo rechazaron el retiro de las obras del Museo Nacional de la capital, ordenado por el Gobierno Nacional por “razones ideológicas“.

Los museos señalaron que tienen “la responsabilidad de permitirnos conocer la complejidad de nuestra historia, incluso aquello que nos incomoda, nos enfrenta o nos cuesta reconocer”.

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